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Ünlü Fon Yöneticisinden Olay Bitcoin Tahmini! İnanılmaz Rakam!

Özet

  • ABD'de bir spot Bitcoin ETF'sine onay verileceğine yönelik beklentiler artarken, birçok uzman ve analist Bitcoin fiyatının yükseleceğini öngörüyor.
  • Anthony Scaramucci, bir spot Bitcoin ETF'sinin onaylanması halinde Bitcoin'in önümüzdeki on yıl içinde 1 milyon dolara yaklaşabileceğini öne sürdü.
  • Scaramucci, ayrıca Bitcoin'in bir sonraki boğa döngüsünde 150 bin ila 200 bin dolar aralığına ulaşabileceğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:59
21 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağına dair beklenti artarken, önde gelen isimlerden dikkat çeken yorumlar geliyor. Ünlü fon yöneticisi ve kripto yatırımcısı olan SkyBridge Capital’in kurucusu ve yönetici ortağı Anthony Scaramucci, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon dolara yaklaşmasını beklediğini açıkladı.

“Bitcoin’in Önümüzdeki 10 Yıl İçinde 750 Bin Dolara Ulaşmasını Bekliyorum”

Scaramucci, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması halinde Bitcoin’in 31 milyon dolara ulaşacağını söylediği yönündeki iddiaları reddetti. Aynı X paylaşımında Scaramucci, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Bitcoin’in nasıl bir değer kazanacağına dair görüşlerine yer verdi.

Ünlü fon yöneticisi Bitcoin‘in 31 milyon dolara yükseleceğini hiçbir zaman iddia etmediğini vurguladı ve “Bu açıkça bir yazım hatası” dedi. Ancak Scaramucci, bir sonraki boğa döngüsünde en büyük kripto paranın 150 bin ila 200 bin dolar aralığına ulaşabileceğini ve on yıl içerisinde 750 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

Spot Bitcoin ETF’sinin Gücü

Scaramucci’nin bu açıklamaları, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yakında yeşil ışık yakılacağı ihtimaline dayanıyor. Hafta başında Cointelegraph tarafından duyurulan ve ardından Reuters ve Bloomberg gibi ana akım medya organları tarafından da ele alınan, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusunun onaylandığına dair iddiaların ardından Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 30 bin doların üzerine çıkmıştı. Ancak BlackRock, iShares Spot Bitcoin ETF’si başvurusunun hala değerlendirme sürecinde olduğunu belirtip bu iddiaları yalanladı. Onay haberinin yalanlanmış olmasına rağmen SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine onay vereceğine yönelik beklentiler giderek artıyor.

Finans uzmanı ve Galaxy Digital fonunun başkanı Mike Novogratz, hafta içinde CNBC’ye verdiği röportajda, ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’sinin bu yıl içinde onay almasını beklediğini dile getirdi. “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı ve iş insanı Robert Kiyosaki de kısa süre önce Bitcoin’e dair önemli bir yorumda bulundu.

Kiyosaki, şu an Bitcoin’in 30 bin dolarlık eşiğine dayandığını ancak yakında 135 bin dolara yükseleceğini söyledi. Ayrıca, diğer favori güvenli liman varlıkları olan altın ve gümüş hakkında da yorumlarda bulundu. Kiyosaki’ye göre, altın ons başına yakında 2 bin dolara çıkacak ve ardından 3 bin 700 dolara kadar sert bir yükseliş yapacak. Gümüşün ise ons başına 23 dolardan 68 dolara yükselmesini bekliyor.

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