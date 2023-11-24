Ünlü CEO’dan Bu Kripto Para İçin 7 Haneli Cesur Tahmin

Ünlü Bitcoin savunucusu ve JAN3 CEO’su Samson Mow, Bitcoin’in değerindeki potansiyel artışa ilişkin cesur öngörüsüyle BTC topluluğu içinde hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle El Salvador’da olmak üzere ulusal düzeyde Bitcoin’in benimsenmesinde etkili olan Mow, Bitcoin’in neden 1 milyon dolara ulaşacağını da açıkladı.

Bitcoin’in 1 Milyon Dolara Ulaşma Potansiyelinin Analizi

Yaptığı tahmini derinlemesine inceleyen Mow, iddiasını haklı çıkarmak için Bitcoin‘in tarihsel büyümesine atıf yaptı. Potansiyel yükselişi önceki kilometre taşlarıyla karşılaştıran Mow, 2017’de yaklaşık dokuz ay içinde bin dolardan 20 bin dolara hızlı yükselişin altını çizdi.

Geçmişle paralellikler kuran Mow, kurumsal paranın katılımı ve ETF’ler gibi gelişmeler de dahil olmak üzere mevcut koşulların Bitcoin‘i 50 bin dolardan 1 milyon dolara çıkarabileceğini vurguladı.

Bitcoin analisti Bit Paine, Mow’un tahminini matematiksel bir dökümle destekleyerek Bitcoin fiyatının yükselme hızına vurgu yaptı. Paine’in analizi arz ve talep gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak, önümüzdeki döngü için yeni arzı tahmin etti ve HODL Dalgalarına dayalı olarak çok uzun zamandır elde tutulan Bitcoin’in potansiyel satışını hesaba kattı.

Paine, eski dolaşımdaki arzın yüzde 15-20’sinin, önceki döngülerde olduğu gibi satışa çıkabileceğini tahmin ediyor. Uç bir senaryoda, eski BTC’lerin yüzde 20’sinin önümüzdeki dört yıl içinde satılması halinde, bunun karşılığının yaklaşık 3 milyon 800 bin BTC‘ye denk geleceğını vurguluyor.

Bitcoin’in Meteorik Yükselişi için Potansiyel Sermaye Kaynakları

BTC’nin 1 milyon dolarlık değere ulaşmasında Paine, gerekli sermaye akışı için iki büyük potansiyel kaynak belirledi. İlk olarak, ABD’deki emeklilik tasarruflarına işaret ederek, Bitcoin’e yüzde 5’lik mütevazı bir yeniden tahsisin yaklaşık 1 trilyon 750 milyar dolar getirebileceğini öne sürdü.

İkinci olarak, Bitcoin‘e yapılacak yüzde 10’luk bir yatırımın 100 milyar dolarlık ek bir katkı sağlayabileceğini tahmin ederek ABD şirket hazinelerini değerlendirdi.

Bu kaynakların ötesinde Paine, Bitcoin’in fiyatını 1 milyon dolara çıkarabilecek çeşitli faktörlerin altını çizdi. Bu faktörlerin arasında ulus devletler tarafından daha fazla benimsenme, yeni para yaratmanın etkileri ve mevcut sahiplerin kararlılığı yer aldı. Ayrıca, Taproot gibi teknolojik gelişmelerin Bitcoin’in cazibesini artırmadaki rolünün altını çizdi.

BTC topluluğu böylesine meteorik bir yükselişin fizibilitesini düşünürken, Mow’un öngörüsünün yol açtığı tartışma kripto para piyasasının dinamik ve spekülatif doğasının altını çiziyor. Bakalım boğa sezonunda yedi haneli tahmin gerçekleşecek mi?