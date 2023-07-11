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  •   Twitter’ın Rakibinden Çarpıcı Rekor: Günler İçerisinde 100 Milyonu Aştı!

Twitter’ın Rakibinden Çarpıcı Rekor: Günler İçerisinde 100 Milyonu Aştı!

Özet

  • Facebook'un ana şirketi olan Meta tarafından piyasaya sürülen sosyal medya platformu Threads, çarpıcı bir rekora imza attı.
  • Threads, günler içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu oldu.
  • Yeni sosyal medya platformuna ilişkin yorum yapan Elon Musk ise Twitter'a oldukça benzer bir platform olması sebebiyle Threads'i taklitçi bir uygulama olarak nitelendirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:15
11 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekim 2022’de Twitter’ı satın alan Elon Musk, Temmuz ayının başlarında platformda tweet görüntüleme sınırlandırılması getirilmesi ile birlikte kamuoyunda önünde büyük bir tepki topladı. Kamuoyunda Twitter kullanıcılarına getirilen tweet görüntüleme kısıtlaması tartışılırken Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg de bu esnada Twitter’a rakip olacak yeni bir sosyal medya platformunu piyasa sürdü.

Twitter’ın Rakibinden Çarpıcı Rekor

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Ekim 2022’de Twitter’ı satın alarak popüler sosyal medya platformunun yeni sahibi olmuştu. Twitter’ı satın almasının ardından platformda birçok değişiklik yapan Musk, bu süreçte kamuoyunda önemli bir tartışma konusu oldu.

Özellikle Temmuz ayının başında getirilen tweet görüntüleme kısıtlaması, kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Elon Musk’ın resmi hesabından yaptığı paylaşım ile doğrulanmış hesapların 6000, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni açılmış olup doğrulanmayan hesapların ise günde 300 tweet görüntüleyebileceğini duyursa da söz konusu kısıtlamalar, gelen tepkiler üzerine günler içerisinde kaldırıldı.

Ancak bu esnada Facebook’un ana şirketi olan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg tarafından Instagram’ın kardeş platformu niteliği taşınan ve yapısı itibarıyla Twitter’a oldukça benzeyen Threads isminde yeni bir sosyal medya platformu piyasa sürüldü. Threads, piyasaya sürülmesinin ardından günler içerisinde yeni bir rekora imza attı.

Threads’in Kullanıcı Sayısı 100 Milyonu Aştı

Facebook’un ana şirketi olan Meta’nın piyasaya sürdüğü Threads, dünya çapında 100 ülkede kullanıma açıldı ve günler içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesi elde etti. Threads, 1 haftadan kısa bir sürede günler içerisinde 100 milyon kullanıcıyı aşarak 100 milyon kullanıcıya en kısa sürede ulaşan sosyal medya platformu oldu. Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın yeni rakibi Threads, birçok özelliği bakımından Twitter ile oldukça benzer bir yapıya ve tasarıma sahip. Ancak Twitter’da olan hashtag ve doğrudan mesaj gibi özellikler henüz platformda yok.

Çok kısa bir süre içerisinde rekor sayıda kullanıcı sayısına ulaşsa da Twitter’a oldukça benzer bir platform olması sebebiyle kamuoyunda da tepki topladı. Elon Musk’ın Threads’i taklitçi bir uygulama olarak nitelendirilmesinin ardından ikilinin arasında da çeşitli atışmalar oldu. İlerleyen günlerde iki şirket arasında yeni bir yasal sürecin başlayabileceği dile getiriliyor.

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