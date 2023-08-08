Tutuklama İddialarını Gölgede Bıraktı! Dev Kripto Para Borsasından Büyük Altcoin Listeleme Hamlesi!

Özet

  • - Kripto para borsası Huobi, ödeme devi PayPal'ın stablecoin'i PYUSD'yi listeleyeceğini duyurdu.
  • - Huobi bu hamlesi ile PYUSD'yi listeleyen ilk kripto para borsası olacak.
  • - PYUSD hamlesi Huobi'nin Çin'deki üst düzey yöneticilerinin tutuklandığı iddiaları üzerine gündemi değiştirmeye yönelik bir girişim olarak yorumlandı.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
13:45
8 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası borsası, ödeme devi PayPal’ın piyasaya sürdüğünü açıkladığı stablecoin’i PayPal USD‘yi (PYUSD) listeleyerek PYUSD’yi listeleyen ilk kripto para borsası olacağını ve PYUSD/USDT paritesi için kalıcı olarak sıfır işlem ücretli ticaret imkanı sunulacağını duyurdu. Kripto para borsasının Çin’deki üst düzey yöneticilerinin tutuklandığı iddialarını yaptığı PYUSD duyurusu kontrol altına alarak gündemi değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

Huobi’de PYUSD Alım Satım İşlemleri Yakında Başlıyor

PayPal, Paxos ile iş birliğinde ABD doları endeksli stablecoin’ini piyasaya sürerek kripto para dünyasına dönük önemli bir hamlede bulunmuş oldu. Ödeme devinden yapılan açıklamada token’in ABD’deki kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı kaydedildi. PayPal, PYUSD’nin ABD doları mevduatları, kısa vadeli hazine tahvilleri ve benzer nakit eşdeğerleri ile tamamen desteklendiğinin garantisini veriyor.

PayPal’ın hamlesinden sadece bir gün sonra listeleme duyurusu yapan Huobi, PayPal’ın 7 Ağustos’ta piyasaya sürdüğü stablecoin’i PYUSD’nin yakında kripto para borsasından listelenerek işlemlere açılacağı belirtildi. Huobi’den yapılan açıklamada PYUSD stablecoin’in piyasaya sürülmesini destekleyen ilk kripto para borsası olunacağı ve PYUSD/USDT paritesi için kalıcı olarak sıfır işlem ücreti ile ticaret imkanı sunulacağı aktarıldı. Huobi, PayPal’ın stablecoin’ini ne zaman listeleyeceğiyle ilgili net bir tarih vermese de, stablecoin’in piyasa sirkülasyonu ve likidite koşullarının olgunlaşması için beklendiği, bunu takiben alım satım işlemlerinin hızla başlatılacağı not edildi.

Duyuru, Huobi’nin danışmanı ve TRON’un (TRX) kurucusu Justin Sun‘ın PayPal’ı Tron‘da PYUSD ihraç etmeyi düşünmeye davet etmeyi umduğunu tweet’lemesinden sadece bir gün sonra geldi. Sun attığı tweet’inde “Dijital ödeme ortamında karşılıklı faydalar söz konusu” ifadesiyle iş birliği yapmaya açık olduklarına dönük bir açıklamada bulunmuştu.

Huobi Gündemi mi Değiştirmeye Çalışıyor?

Huobi’nin PYUSD’yi listeleyeceği konusunda yaptığı duyuru, kripto para borsasının Çin’deki üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınarak tutuklandığıyla ilgili iddiaların dolaştığı bir dönemde gelmiş olması gündemi değiştirmeye dönük bir girişim olduğu yönünde yorumlara neden oldu. Huobi’nin danışmanı Sun, 6 Ağustos’ta attığı tweet’te bu yöndeki iddiaları yalanlarken, tweet’ine Binance’in patronu Changpeng Zhao‘nun icat ettiği ve sözde korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) yayıldığını gösteren “4” rakamını iliştirdi.

Huobi’nin sosyal medya sorumlusu Jiayin Xie ise bugün The Block’a yaptığı açıklamada Huobi’nin her zamanki gibi normal şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. Singapur’da bulunan Xie, “Borsanın yöneticilerinin tutuklandığına dönük FUD’un üzerimizde biraz etkisi oldu ama bu etki oldukça sınırlı oldu” dedi.

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