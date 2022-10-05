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Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!

Terra Classic (LUNC) topluluğu hedefleri doğrultusunda yeni projelere imza atarken, Do Kwon ise canının derdine düştü. 
21:20
5 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu hedefleri doğrultusunda yeni projelere imza atarken, Do Kwon ise canının derdine düştü.

Kwon, Kaçamak Cevap Verdi!

Mehmet Tahir Doman isimli LUNC yatırımcısı, ‘yeniden diriliş’ projesini destekemek için Do Kwon’dan elinde tuttuğu LUNC’ları yakmasını istedi. Türk  yatırımcı Do Kwon’a devrimlerin içeriden başladığını vurguladı ve  Terra Classic yakım sürecine katılmasını istedi. Doman’ın sorusunu alaycı bir şekilde cevaplayan Kwon, elindeki LUNC‘lar ile ancak bir adet çikolata alabileceğini söyledi. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar, Kwon’un ifşa etmek istediğinden daha fazlasına sahip olduğunu iddia ederek, sözlerine inanmadıklarını ifade ettiler

Başlangıçta Do Kwon’un fikri olmasına rağmen, 31 yaşındaki genç girişimci  son zamanlarda artık projeye olan desteğini kesti. Ancak, buna rağmen LUNC, emin adımlarla hedefine doğru yol alıyor. Başarısız bir proje olarak unutulan LUNC, yakın zamanda Terra Classic topluluğu tarafından yeniden eski parlak günlerine döndürülmek isteniyor. Topluluğun Terra Classic’i yeniden zirveye çıkarmasındaki stratejilerden bir tanesi token’ın dolaşımdaki arzını azaltma çabası. Bu nedenle yakım oranlarının ve hızının artması büyük önem teşkil ediyor.   .

LUNC, Kendi Başının Çaresine Bakacak!

Kwon, son zamanlarda Güney Kore hükümetinin tüm iddialarını yalanladı Kwon, yetkililerin kendisine ait  39.6 milyon dolar değerindeki Bitcoin’leri dondurduğunu öne süren son raporları reddetti. Yöneticiye göre, Güney Kore siyasi kazanç için devlet kurumlarını kendi halkına karşı silahlandıran bir ülke konumunda. Kwon, yine Kore hükümetine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Terra klasik topluluğu Kwon’dan artık destek görmeyebilir.

Do Kwon’un katkısı olsun ya da olmasın, Terra topluluğu, bu süreçte büyük yol kat etti. Geçen ayın sonlarında, Terra Rebels grubu, resmi LUNC diriliş yol haritasını yayınladı. Bu arada, LUNC zincir içi ve zincir dışı yakımlar ivme kazandı. Binance, kısa süre önce tek bir işlemde toplam 5.5 milyar LUNC  yandığını açıkladı. LUNC yakma oranlarını izleyen Twitter hesabı, girişimin başlamasından bu yana yakılan toplam miktarı ortaya çıkardı. Rapora göre, toplamda 13.73 milyar LUNC yakıldı. %1.2’lik vergi/yakım uygulanmasında ise 3.76 milyar token yakıldı.

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