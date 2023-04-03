Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tüm Gözler Bu Meme Coine Çevrildi! Twitter Sonrasında Dogecoin’in (DOGE) Geleceği!

Twitter'ın popüler meme token olan Dogecoin (DOGE) adına yaptığı yenilik sonrasında altcoini neler bekliyor? İşte detaylar!
21:55
3 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler meme token Dogecoin’de (DOGE) yaşanan son gelişmelerin ardından son 24 içerisinde çift hanelere varan kazançlar elde edildi.

DOGE Uçuşa Geçti!

Kripto para piyasalarının önde gelen meme token’ı Dogecoin, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma işlemlerinin ardından ciddi kazanımlar kaydetmişti. Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Elon Musk’ın, Twitter’da Dogecoin’e yönelik çalışma beklentileri nedeniyle sürekli olarak gündemde yer alıyor. Kripto para piyasaların yakından tanıdığı Elon Musk, Twitter için beklenenlerden birini bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Sosyal medya devi Twitter’ın piyasaya sürüldüğünden itibaren simgesi olan ve büyük kitleler tarafından Twitter’la bağdaştırılan logosunu Dogecoin olarak değiştirdi. Yaşanan son gelişmenin ardından kripto para biriminde yaklaşık yüzde 30 oranında yükseliş kaydedildi. Popüler meme token, gün içerisindeki en düşük seviyesi olan 0.07600 dolardan 0.10222 dolara yükseldi.

Bununla birlikte Dogecoin’in piyasa değerine yaklaşık 1,7 milyar dolar eklendi ve meme token’ın piyasa değeri Aralık 2022 tarihinden bu yana en yüksek rakam olan 12,76 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi, 2021 yılının başlarında kripto para birimiyle ilgili tweet’lerine kadar uzanıyor. İlk olarak milyarder yatırımcı “Doge” tweet’ini attı. Bu durumda kripto para biriminin değerinin %50’nin üzerinde artmasına neden olmuştu.

Elon Musk İlgisi!

Birçok kripto para eleştirmeni Elon Musk’ın Dogecoin ile neden bu kadar ilgilendiğine dair spekülasyonlar öne sürmüştü, bazıları bunun sadece bir şaka ya da kripto para piyasasını trollemenin bir yolu olduğunu belirtmişti. Ancak Elon Musk, özellikle eşler arası işlemleri kolaylaştırmanın bir yolu olarak Dogecoin’in potansiyeline gerçekten inandığını belirtti. Bir kısım ise Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisini daha ciddi çabalarından uzaklaştırdığı için görmezden gelirken, diğerleri bunu onun iş ve inovasyona yönelik alışılmadık ve ileri görüşlü yaklaşımının bir göstergesi olarak görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Son Dakika: Yatırımcılar Cüzdanlarını Kontrol Etmeli! Fiyat Bir Anda Uçtu! Twitter’dan İnanılmaz Dogecoin Hamlesi!
Son Dakika: Yatırımcılar Cüzdanlarını Kontrol Etmeli! Fiyat Bir Anda Uçtu! Twitter’dan İnanılmaz Dogecoin Hamlesi!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Efsane Geri Dönüş Sinyali Verdi! Shiba’da Tek Bir Seviye Muhteşem Yükselişi Tetikleyebilir!
Efsane Geri Dönüş Sinyali Verdi! Shiba’da Tek Bir Seviye Muhteşem Yükselişi Tetikleyebilir!
Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?
Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?
Dogecoin Yeni Bir Rekor Kırabilecek Mi: İşte DOGE Gerçekleri!
Dogecoin Yeni Bir Rekor Kırabilecek Mi: İşte DOGE Gerçekleri!
Elon Musk, 258 Milyar Dolarlık Dava ve Dogecoin: DOGE Sahipleri Dikkat!
Elon Musk, 258 Milyar Dolarlık Dava ve Dogecoin: DOGE Sahipleri Dikkat!
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı Sessiz Kalmadı! Kripto Para Topluluğu Onu Destekledi!
Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı Sessiz Kalmadı! Kripto Para Topluluğu Onu Destekledi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023