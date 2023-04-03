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Popüler meme token Dogecoin’de (DOGE) yaşanan son gelişmelerin ardından son 24 içerisinde çift hanelere varan kazançlar elde edildi.

DOGE Uçuşa Geçti!

Kripto para piyasalarının önde gelen meme token’ı Dogecoin, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma işlemlerinin ardından ciddi kazanımlar kaydetmişti. Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Elon Musk’ın, Twitter’da Dogecoin’e yönelik çalışma beklentileri nedeniyle sürekli olarak gündemde yer alıyor. Kripto para piyasaların yakından tanıdığı Elon Musk, Twitter için beklenenlerden birini bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Sosyal medya devi Twitter’ın piyasaya sürüldüğünden itibaren simgesi olan ve büyük kitleler tarafından Twitter’la bağdaştırılan logosunu Dogecoin olarak değiştirdi. Yaşanan son gelişmenin ardından kripto para biriminde yaklaşık yüzde 30 oranında yükseliş kaydedildi. Popüler meme token, gün içerisindeki en düşük seviyesi olan 0.07600 dolardan 0.10222 dolara yükseldi.

Bununla birlikte Dogecoin’in piyasa değerine yaklaşık 1,7 milyar dolar eklendi ve meme token’ın piyasa değeri Aralık 2022 tarihinden bu yana en yüksek rakam olan 12,76 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi, 2021 yılının başlarında kripto para birimiyle ilgili tweet’lerine kadar uzanıyor. İlk olarak milyarder yatırımcı “Doge” tweet’ini attı. Bu durumda kripto para biriminin değerinin %50’nin üzerinde artmasına neden olmuştu.

Elon Musk İlgisi!

Birçok kripto para eleştirmeni Elon Musk’ın Dogecoin ile neden bu kadar ilgilendiğine dair spekülasyonlar öne sürmüştü, bazıları bunun sadece bir şaka ya da kripto para piyasasını trollemenin bir yolu olduğunu belirtmişti. Ancak Elon Musk, özellikle eşler arası işlemleri kolaylaştırmanın bir yolu olarak Dogecoin’in potansiyeline gerçekten inandığını belirtti. Bir kısım ise Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisini daha ciddi çabalarından uzaklaştırdığı için görmezden gelirken, diğerleri bunu onun iş ve inovasyona yönelik alışılmadık ve ileri görüşlü yaklaşımının bir göstergesi olarak görüyor.