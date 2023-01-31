Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekim 2008 tarihinden bu yana Tesla CEO’su olarak görevine devam eden Elon Musk balinalara göz kırptı. Son sızıntının detaylarını paylaşmıştık ve ardından kripto para balinaları hareketlendi. Dünyanın en zengin isimlerinden olan Musk bugünlerde Tesla’dan daha fazla Twitter ile ilgileniyor ve yakında büyük bir müjde açıklayabilir.

Kripto Balina Hareketleri

Dogecoin, Financial Times’ın Elon Musk’ın Twitter‘a getireceği ödeme sistemleri konusunda çalışmalarına hız verdiği haberinin ardından yoğun balina hareketliliği gördü. Aslında geçtiğimiz yıl son çeyrekte ödeme lisansı konusunda bir başvuru yapılmıştı ve bu yeni bir şey değil. Birçok kanaldan gelen yeni lisans başvuruları haberi muhtemelen yanlış anlaşıldı. Elon Musk ve ekibi geçtiğimiz yıl son çeyrekten itibaren çalışmaları başlattı ve itibari paraları destekleyen dahili ödeme sistemi yakında (yasal süreçler işi zorlaştırmazsa) başlatılacak.

Balinalar bu haberin ardından yoğun biçimde DOGE biriktirmeye başladı. Whale Alert‘e göre, bir balina 31 Ocak günü 40.221.539 dolar değerinde 450.000.000 Dogecoin (DOGE) transfer etti. Balina birikimi, Elon Musk’ın Twitter ödemeleri için ana planının kripto topluluğunda ortaya çıkmasının ardından geldi. Tek balina hareketi bu değildi, Dogecoin Whale Alert verileri DOGE biriktiren bir dizi balinayı ortaya çıkardı. İlk 20’deki bir başka balina 32 milyon doların üzerinde değere sahip 352.422.225 DOGE taşıdı. Dahası, 450.000.000 DOGE’nin üzerinde hareket eden balinanın cüzdanında şu anda 1,18 milyar DOGE token bulunuyor ve son birikim onu en büyük 11’inci DOGE balinası yaptı.

Twitter Dogecoin ile Ödeme

Dogecoin topluluğu, Elon Musk tarafından daha önce ima edildiği gibi, Twitter’da Dogecoin entegrasyonunu aktif olarak bekliyordu ve halen bekliyor. Son haberler Elon Musk’ın da kriptoyu platforma dahil etme planlarını doğruluyor. Fakat hali hazırda itibari para birimlerini kullanarak bile Twitter’ın ödeme hizmetleri sunması ciddi yasal mücadelelere kapı aralayacak. Elon Musk’ın personel sayısını devasa miktarda azalttığını düşünürsek yatırımcıların tek temennisi hukuk biriminin eksiksiz olarak yerinde duruyor olmasıdır.

Dogecoin için ufukta bir entegrasyon ışığı var ve bu eğer kripto paralar büyük düşüşler yaşamazsa onun fiyatının uzun vadede katlanarak artabileceği anlamına geliyor. Ödeme altyapısı kripto paraları destekleyebilecek şekilde tasarlanıyor ancak kripto topluluğunun daha ne kadar beklemesi gerektiği bilinmiyor. Belki de ödeme sisteminin itibari para birimleriyle gelip birkaç yıl test edilmesi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kripto entegrasyonunun yapıldığını görürüz. Twitter’ın kriptoyu kucaklayabilmesi için regülasyonların tamamlanması gerektiğini de unutmamalıyız. Yani birkaç yıllık süreç abartı olmayabilir.