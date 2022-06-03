Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki aylarda ABD ekonomisinin daha da kötüye gideceğini iddia etti. Dünyanın en zengin insanına göre, resesyon riski devam ediyor. Peki, bu durum kripto para piyasasını nasıl etkiler?

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Tesla CEO’su Elon Musk, önümüzdeki aylarda ABD ekonomisinin daha da kötüye gideceğini iddia etti. Dünyanın en zengin insanına göre, resesyon riski devam ediyor. Peki, bu durum kripto para piyasasını nasıl etkiler?

Elon Musk: ”İflaslar, Geliyor”

Reuters tarafından bildirildiği üzere Musk, şirketinin yöneticilerine gönderdiği bir raporda ABD ekonomisinin kısa vadede resesyon sürecine girebileceğini söyledi. Musk ayrıca, Tesla’nın işgücünü %10 oranında azaltmayı planlıyor. SEC kayıtlarına göre, Tesla’nın 2021 sonu itibariyle yaklaşık 100.000 çalışanı var. %10’luk bir oran, en az 10.000 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor. Tesla CEO’sunun ekonomiye yönelik karamsar tablosu, piyasalar için daha fazla sorun yaratabilir. Kripto para piyasaları sabit bir fiyat hareketi izleken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri daha da negatif bölgeye düştü.

Halihazırda devam eden ekonomik koasun ortasında dünyanın en zengin insanından karamsar bir tahmin gelmesi yatırımcıları endişeye düşürdü. ABD enflasyonu bu yıl 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve orta vadede enflasyonun yüksek kalması bekleniyor. Musk geçen yıl, 2022 ilkbahar veya yazına kadar bir resesyon beklediğini söylemişti. Yönetici, yakın zamanda, son iki yılda görülen Fed‘in gevşek para politikasını kınayarak, bunun ABD ekonomisini alt üst edebileceğini iddia etmişti ve şu açıklamayı yapmıştı

Fed, durmadan para basıyor. Aptalların üzerine çok uzun zamandır para yağıyor. Bazı iflasların gerçekleşmesi gerekiyor.

Yeni Tehdit: ”Niceliksel Sıkılaştırma”

Yükselen enflasyon nedeniyle, Federal Rezerv niceliksel sıkılaştırma kararı aldı. Bu hamle, kripto paralar gibi risk odaklı piyasalar için olumsuz bir gelişme. Fed, kısa süre önce bilançosunu küçültmeye başladı ve bu da kripto para piyasalarında küçük ölçekte bir çöküşe neden oldu. Artan enflasyon ve yüksek borç verme oranlarıyla birlikte, kripto para piyasalarının ana itici gücü olan perakende yatırımcılar, kriptoya yatırım yapabilmek için daha az fona sahip olacak. Son zamanlarda ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daraldığını gösteren verilerle, kripto para piyasası ilk büyük durgunluğunu yaşamaya hazır olabilir.