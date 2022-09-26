Özellikle tecrübeli yatırımcılar bir alternatif olarak bu kripto paraya ilgi azalıyor. 3 büyük sebebi var.

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Terra’nın büyük bir depremle yıkılmasının ardından birçok yatırımcı alternatiflere yöneldi. Fakat en iyi alternatif artık zayıflıyor. Algoritmik stablecoinlerin itibarının zedelenmesi ve USDT’nin şeffaflıktan uzak rezervleri nedeniyle kripto para balinaları USDC tutmaya başlamıştı. Bu stablecoinin arzı da önemli ölçüde arttı. Fakat durum değişiyor. Detaylar haberimizde.

USD Coin (USDC)

ABD merkezli teknoloji ve ödeme firması olan Circle tarafından ihraç edilen USD Coin (USDC), Ocak ayından bu yana ilk defa 50 milyar doların altına düştü. Yaklaşık 3 ay önce Terra iflasından sonra kırılan 55,88 milyar dolarlık rekor seviyeden %12 oranında düşen USDC bugün 49,39 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir. TerraUSD’nin piyasadan sildiği milyarlarca dolarlık servet birçok yatırımcıyı o günlerde endişelendirmişti. USDT dahil birçok kripto para birimi TerraUSD olayının ardından değerlerinde azalma gördü.

Ancak USDC daha güvenilir kabul edildiği için özellikle Ethereum balinalarının en büyük birikimi oldu. Hatta Ethereum ağındaki stablecoin işlemlerinde hacim bakımından USDT’yi geçtiği günler de gördük. Mayıs ayında USDT ile USDC arasında ciddi bir rekabet oluştu ve birincinin değişmesine adeta ramak kaldı. Peki USDC’nin tahtını sallayan ne oldu? Popüler stablecoin artık güven vermiyor mu?

USD Coin (USDC) Neden Zayıflıyor?

USDC tarafındaki kayıpların tek bir sebebi yok. İlkinden başlayalım. Hacimce dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Eylül ayının başlarında, kullanıcılarının USDC bakiyelerini kendi stablecoini olan Binance USD (BUSD)’ye dönüştüreceğini açıkladı. Dönüşüm 3 gün sonra başlayacak ve USDT bundan muaf tutuldu. Binance bunu kullanıcılar için likiditeyi ve sermaye verimliliğini artırmak istediği için yaptığını açıkladı. Sonuç olarak Binance, USDC’de spot, vadeli ve marjin paritelerini askıya aldı. Elbette BUSD daha da güçlendi. USDC’nin piyasa değeri, duyurudan bu yana 9,5 milyar dolar düştü.

Binance’in ayak izlerini takip eden Hindistan merkezli kripto para borsası da 26 Eylül’den itibaren USDC mevduatını durdurdu.

Diğer bir sebep ise balinaların USDC’den kopuşu oldu. Sonuncu ve belki de en önemli sebep (uzun vadede) Tornado Cash yaptırımları oldu. ABD Hazinesinin kara para aklama endişeleri üzerine aldığı yaptırım kararı Circle tarafından desteklendi ve bağlantılı adresler engellenmeye başlandı. Tether ise henüz resmi bir talep olmadığını söyleyerek böyle bir adım atmadı. Bağımsız piyasa analisti Geralt Davidson, Circle’ın Tornado Cash yaptırımına verdiği yanıtı, USDC’yi elde tutmanın risk skorunu artırdığını söyledi.