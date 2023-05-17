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  •   Teknoloji Devi Apple’dan Ünlü Altcoin Projesine Yeşil Işık! Altcoin’in Fiyatı Fırladı!

Teknoloji Devi Apple’dan Ünlü Altcoin Projesine Yeşil Işık! Altcoin’in Fiyatı Fırladı!

Özet

  • Axie Infinity'nin yaratıcısı Sky Mavis kaybettiği kullanıcıları geri kazanma konusunda önemli bir kazanım elde etti.
  • Apple, kripto oyunu Axie Infinity'nin App Store'da yer almasına yeşil ışık yaktı.
  • Teknoloji devinin onayının ardından oyunun altcoin AXS fiyatı fırladı.
12:43
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

COVID-19 sırasında in kazanan oynadıkça kazan (P2E) türü kripto oyunu Axie Infinity‘nin yaratıcısı Sky Mavis, çalkantılı geçen 2022’nin ardından kaybettiği birçok kullanıcıyı geri kazanma konusunda önemli bir kazanım elde ederek Apple’dan onay almayı başardı. Apple’ın onayının ardından oyun altcoin’i AXS yükselişe geçti.

Başlangıçta App Store Oyuna 8 Ülkeden Erişilebilecek

Ünlü altcoin projesi Axie Infinity’nin yaratıcısı Sky Mavis, oyuncuların NFT’ler toplayarak takas ederken veya ödüller kazanırken birbirleriyle savaşmalarına imkan tanıyan Blockchain tabanlı Axie Infinity oyununun en yeni sürümünün artık Apple’ın App Store’undan indirilebileceğini duyurdu.

Şirket ilk etapta oyununu App Store üzerinden Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da belirli sayıda ülkenin erişimine sunacak. Sky Mavis kurucu ortağı Jeffrey Zirlin, bu sınırlı lansmanın şirketin nihai küresel lansman öncesinde kullanıcıları elde tutma oranları hakkında veri toplamasına yardımcı olacağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Apple logolu cihaz kullanıcılarının oyunu indirebilecekleri ülkeler arasında Arjantin, Kolombiya, Peru, Meksika, Venezuela, Endonezya, Malezya ve Vietnam’ın yer aldığı belirtildi.

Zirlin, Sky Mavis’in Axie Infinity’yi piyasaya sürmek için onay almak üzere yaklaşık bir yıldır Apple ile iletişimde olduğunun altını çizerek, Origins’i App Store üzerinde kullanıma sunmak için Apple ile birlikte yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını da ekledi.

Apple’ın Axie Infinity’nin App Store’da yer almasına yeşil ışık yakmasının ardından oyunun yerel varlığı AXS yükselişe geçti. AXS, son 24 saatte yaptığı yüzde 13’ün üzerinde yükselişle 8 dolara kadar çıktı.

Apple’ın Web3 Karşısındaki Duruşu

Sky Mavis yöneticisi, Apple’ın politikalarının eninde sonunda Web3 şirketlerinin lehine değişeceği konusunda iyimser yorumlarda bulundu. Zirlin, “NFT’ler için uygulama içi satın alım seçeneğinin eklenmesi ve Apple’ın üçüncü taraf pazar yerlerine bağlantıya izin vermesi konusunda umutluyuz. Gelecekte bu tarafta ilerleme olmasını bekliyoruz.” dedi.

Apple, şimdiye kadar App Store kurallarının NFT‘ler gibi dijital varlıkların cihazları kullanılarak nasıl ve nereden satın alınabileceğini kısıtlayarak veya uygulama içi satışlardan yüzde 30 oranında kesinti yaparak Blockchain temelli uygulamaların benimsenmesinin önünde durdu. Teknoloji devinin bu tutumuna ilişkin yorum yapan Zirlin, “Bu kesinlikle işleri zorlaştıran durumlardan biri ama bizden daha büyük oyuncuların da bunun karşısında mücadele verdiğini biliyorum. Örneğin Epic Games.” dedi.

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