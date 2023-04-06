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  •   Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!

Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!

Kral kripto para birimi için zor günler kapıda olabilir. Uzmanlar uyardı.
13:50
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi artık yönünü büyük ölçüde tayin etmiş gibi görünüyor. Hafta sonu hareketli geçecek. Uzmanların kısa vadeli beklentileri ve fiyat için hedeflenen seviyeleri ele alıyoruz. Bitcoin ve altcoinler için artık tehlike çanları çalıyor. Kıdemli kripto uzmanlarının görüşleri de bunu doğrular nitelikte.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin fiyatı kısa süre önce 29.000 dolara yaklaşmış ve fakat bu seviyeyi aşmayı başaramamıştı. Yukarı yönlü ivme kısa süre içinde azaldığı ve spot fiyat giderek daralan bir aralıkta kaldığı için artış düşüş kaçınılmaz gibi görünüyor. Son testin başarısızlığı nedeniyle fiyat 30.000 dolar civarındaki biriken likiditeyi test edemeden yönünü aşağı çevirdi. Material Indicators, son piyasa yorumunda traderların hem alış hem de satış likiditesini birbirine doğru hareket ettirdiğini ve spot fiyat için olası hareket alanını “sıkıştırdığını” belirtti.

Mevcut fiyat hareketinin sonucunun kısa zaman dilimlerinde ne olabileceğini düşünen analist Skew ise iyimserliğini koruyup yana doğru hareketin devam edeceğini yazdı. Teknik cephede fiyat düşüşünün bir sebebi daha var ancak haber akışında yatırımcıları riskten uzaklaştıran önemli bir detay var. Yarın işsizlik, TDI ve ücret artışları açıklanacak. Bu durum eğer veriler kripto paralar için negatif gelirse yüksek volatilite doğurabilir. Ayrıca Binance davası halen sıcak ve yakında Coinbase borsasına da dava açılması bekleniyor. Tüm bunlar yatırımcıları risklerini azaltmaya itiyor.

Kripto Paralar Düşecek

Bitcoin ve kripto paralar eğer Rekt Capital haklı çıkarsa önümüzdeki saatlerde önemli bir düşüş yaşayacak. Rekt Capital, uzun vadeli bir “çift tepe” oluşumunun devam ettiğine dair potansiyel bir sinyal olarak 27.000 dolara işaret etti. Konuyla alakalı olarak şunları söyledi;

“Çift tepe direncinden son BTC reddi, BTC’nin formasyonun ikinci kısmını tamamlamak için buradan hala düşebileceği anlamına geliyor. Genel olarak, Double Tops bir “M” şekline benzer ve bu nedenle formasyonun ikinci kısmı yaklaşık 27.000 dolara doğru bir düşüş olacaktır.”

Son analist Credible Crypto ise kral kripto para biriminin tüm bu olumsuzluklara rağmen bu yıl ATH seviyesine ulaşacağını düşünüyor.

“Haftalardır bahsettiğim 23-25 bin seviyelerine düşüş, bunların hiçbirini değiştirmez. Endişelenecek bir şey yok”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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