Haziran ayının sonları ile Temmuz ayının başlarında güçlü bir yükseliş yaşayan ve bu süreçte 73 dolar fiyat seviyelerinden 110 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Litecoin (LTC), Ağustos ayında yeniden düşüşe geçerek %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 67,9 dolar seviyelerine geriledi.

Son 1 Ayda Yüzde 25’i Aşan Değer Kaybı

Kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle Haziran ayının sonları ile Temmuz ayının başlarında güçlü bir yükseliş yaşayan Litecoin (LTC), bu süreçte 73 dolar fiyat seviyelerinden 110 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kaydettiği bu yükselişler ile birlikte yeniden piyasanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer alan LTC, piyasa değerinde de önemli artışlar kaydetti.

Ancak kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘in geçmiş haftalarda 25.400 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değerinde önemli düşüşler gerçekleşti.

Litecoin (LTC) de piyasadaki çoğu kripto para birimi gibi BTC‘deki düşüşün etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 1 ayda %25’den fazla değer kaybeden LTC, güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

LTC, BTC’ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Lider kripto para birimi BTC‘nin Temmuz ayının sonlarında 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ve geçmiş haftalarda 25.400 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte son haftalarda birçok kripto para birimi yüksek oranlarda değer kaybetti. LTC de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak Ağustos ayında yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Son 1 ayda %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydeden Litecoin (LTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de CoinMarketCap verilerine göre ortalama %0,5 daha değer kaybederek 67,9 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca LTC’deki değer kaybının yanı sıra BTC paritesinde de önemli düşüşler kaydedildi. Son 1 ayda BTC’ye karşı hızla değer kaybetmeye devam eden LTC, BTC paritesinde Ağustos ayının başlarında 0,0032 seviyelerindeyken kaydettiği son düşüşlerin ardından 0,0024 BTC’ye geriledi.