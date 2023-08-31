  • CoinTürk
  •   Tehlike Çanları Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Son 1 Ayda Yüzde 25’i Aşan Değer Kaybı!

Tehlike Çanları Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Son 1 Ayda Yüzde 25’i Aşan Değer Kaybı!

Özet

  • Ağustos ayında güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Litecoin (LTC), son 1 ayda yüzde 25'den fazla değer kaybederek 70 dolar seviyelerinin altına geriledi.
  • LTC, kaydettiği son düşüşlerin ardından piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, yüzdelik olarak son 1 ayda en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.
  • Ayırca BTC'ye karşı da değer kaybetmeye devam eden LTC, BTC paritesinde 0,0024 seviyelerine geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:40
31 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Haziran ayının sonları ile Temmuz ayının başlarında güçlü bir yükseliş yaşayan ve bu süreçte 73 dolar fiyat seviyelerinden 110 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Litecoin (LTC), Ağustos ayında yeniden düşüşe geçerek %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 67,9 dolar seviyelerine geriledi.

Son 1 Ayda Yüzde 25’i Aşan Değer Kaybı

Kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle Haziran ayının sonları ile Temmuz ayının başlarında güçlü bir yükseliş yaşayan Litecoin (LTC), bu süreçte 73 dolar fiyat seviyelerinden 110 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kaydettiği bu yükselişler ile birlikte yeniden piyasanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer alan LTC, piyasa değerinde de önemli artışlar kaydetti.

Ancak kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘in geçmiş haftalarda 25.400 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değerinde önemli düşüşler gerçekleşti.

Litecoin (LTC) de piyasadaki çoğu kripto para birimi gibi BTC‘deki düşüşün etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 1 ayda %25’den fazla değer kaybeden LTC, güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

LTC, BTC’ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Lider kripto para birimi BTC‘nin Temmuz ayının sonlarında 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ve geçmiş haftalarda 25.400 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte son haftalarda birçok kripto para birimi yüksek oranlarda değer kaybetti. LTC de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak Ağustos ayında yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Son 1 ayda %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydeden Litecoin (LTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de CoinMarketCap verilerine göre ortalama %0,5 daha değer kaybederek 67,9 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca LTC’deki değer kaybının yanı sıra BTC paritesinde de önemli düşüşler kaydedildi. Son 1 ayda BTC’ye karşı hızla değer kaybetmeye devam eden LTC, BTC paritesinde Ağustos ayının başlarında 0,0032 seviyelerindeyken kaydettiği son düşüşlerin ardından 0,0024 BTC’ye geriledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Tüm Piyasa Yükselse Bile Litecoin (LTC) Bu Seviyeyi Aşamayabilir!
Tüm Piyasa Yükselse Bile Litecoin (LTC) Bu Seviyeyi Aşamayabilir!
Tarih Tekerrür Ediyor! En Büyük 10 Kripto Arasında ve Bu Altcoin Riskli!
Tarih Tekerrür Ediyor! En Büyük 10 Kripto Arasında ve Bu Altcoin Riskli!
Litecoin Fiyat Analizi: Halving Sonrası Zorlu Dönem ve Analist Uyarıları
Litecoin Fiyat Analizi: Halving Sonrası Zorlu Dönem ve Analist Uyarıları
Litecoin (LTC) Yıl Bitmeden Yine Bu Fiyata Ulaşabilir! LTC Fiyat Tahminleri!
Litecoin (LTC) Yıl Bitmeden Yine Bu Fiyata Ulaşabilir! LTC Fiyat Tahminleri!
Ağustos Başında 100 Dolar Olması Beklenen Altcoin Nasıl 65 Dolara Geriledi? 1 Gecede Yüzde 12 Düşüş!
Ağustos Başında 100 Dolar Olması Beklenen Altcoin Nasıl 65 Dolara Geriledi? 1 Gecede Yüzde 12 Düşüş!
Litecoin (LTC) Fiyat Analizi: Uzun Vadeli Destek ve Yükselen Eğilim Hattının Rolü!
Litecoin (LTC) Fiyat Analizi: Uzun Vadeli Destek ve Yükselen Eğilim Hattının Rolü!
Litecoin (LTC) Fiyatı Neden Düşüyor? Alım Zamanı Geldi Mi? Tarih Tekerrür Ederse Hedef Net!
Litecoin (LTC) Fiyatı Neden Düşüyor? Alım Zamanı Geldi Mi? Tarih Tekerrür Ederse Hedef Net!
Litecoin (LTC) Neden 65 Dolara Düşebilir? Ayılar İçin Fırsat Mı?
Litecoin (LTC) Neden 65 Dolara Düşebilir? Ayılar İçin Fırsat Mı?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023