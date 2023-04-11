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Takipçilerine 30 Günde %622 Kazanç Sağladı!

14:33
11 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Copy trade yapma imkanı sunan TraderWagon platformunda BLACKPIG adlı yatırımcı takipçileriyle beraber son 30 günde %622 kazanç sağladı. Ayrıca bu işlemlerden $44.000 üzerinde bir kar elde edildi. Son 7 günde ise aynı yatırımcıyı takip edenler %39’luk bir kazanç elde etti. Hesaplanan bu oranlar kanıta dayalı olarak platform tarafından sağlanıyor.

Kopya ticaret (copy trade), kullanıcıların başarılı yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemleri otomatik olarak kopyalamalarını sağlayan bir yatırım stratejisidir. Bu yöntem, özellikle yeni başlayanlar ve deneyimsiz yatırımcılar için popülerdir, çünkü onlara daha deneyimli yatırımcıların bilgi ve becerilerinden yararlanma fırsatı sunar.

Kopya ticaret platformları genellikle başarılı yatırımcıların işlem geçmişini ve performansını gösterir. Yatırımcılar, bu verilere dayanarak kopyalamak istedikleri yatırımcıları seçer ve işlemleri otomatik olarak kopyalamaya başlar. Bu süreçte, yatırımcıların kendi risk tercihlerine ve yatırım hedeflerine uygun yatırımcıları seçmeleri önemlidir. Kopya ticaretin avantajları arasında deneyimli yatırımcıların stratejilerinden faydalanma ve zaman tasarrufu bulunur. Binance tarafından desteklenen Copy trade platformu TraderWagon‘a kayıt olabilir ve inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda copy trade ve copy trade’in nasıl yapıldığı hakkında örnek anlatımlı bir video bulabilirsiniz.

Yatırımcılar her zaman başarılı yatırımcıların geçmiş performansının gelecekteki başarıyı garanti etmediğini unutmamalıdır. Kopya ticaret yaparken dikkatli olmak ve kendi araştırmanızı yapmak önemlidir.

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