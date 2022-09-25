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Kripto para yatırımcıları için temel analiz en az teknik analiz kadar önemlidir. Gelecekte gerçekleşecek olaylar fiyata etki eder. Ancak bu olayları önceden görüp buna göre pozisyon alanların sayısı oldukça azdır. Çok sayıda yatırımcı kısa vadeli kırılmalar veya yaklaşan gelişmelere göre pozisyon alır. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi muhtemel bu olay ise en büyük altcoinin fiyatını olumu yönde etkileyebilir.

Ethereum (ETH)

15 Eylül’de Ethereum, çok beklenen Merge‘den geçti. Hatasız tamamlanan birleşme süreci geliştiricilerin yıllardır neden sürekli ertelemeler yaptığını daha iyi anlamamızı sağladı. Merge süreci havadaki uçağın motorunun değiştirilmesine benzetiliyordu ve Ethereum geliştiricileri bu büyük görevi gecikmelere rağmen başarıyla tamamladı. Merge ile ETH ihracı yıllık 0,6 milyona düşecek, uzun vadede ise deflasyonist bir süreç başlayacak.

Geçiş, yalnızca ağın ölçeklenmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Ethereum’un enerji tüketimi de ciddi anlamda azalmış oldu. Üstelik bu durum AB’nin kripto paralara (PoW tabanlı) ESG yaptırımları konuşulurken geldi.

Ethereum Arzı

Ultrason Money tarafından sağlanan verilere göre Merge sonrasında yeni (ödül olarak dağıtılmak için basılan) ETH arzı %98 oranında düştü. Ancak ABD dolarının gücü artmaya devam ettiği için bu kritik gelişmeler gölgede kaldı. ETH fiyatı %14’ün üzerinde kayıpla 1.300 dolardan alıcı buluyor. Peki uzun vadede ne olacak? Arz konusunda iki önemli detay var. Birincisi artık madenci ödülleri dağıtılmıyor ve doğrulayıcılar için verilen ödüller, madencilere kıyasla çok daha düşük. Yani piyasaya sürülen yeni ETH arzı önemli ölçüde azaldı. İkinci önemli detay ise işlem ücretlerinin bir kısmının yakılmaya devam edilmesidir. Doğal olarak ağdaki işlemlerin yoğun olduğu günlerde yakılan ETH miktarı, yeni basılan ETH adedinden fazla olduğu günler göreceğiz. Bu durum ETH arzını düşürecek ve devam eden taleple altcoinin fiyatı artacak.

Surge ile işlem ücretlerinin bir miktar düşmesi bekleniyor ve doğal olarak yakılacak ETH miktarında da ufak düşüşler olacak ancak uzmanlara bunun Ethereum’un deflasyonist dönüşümünü çok ciddi oranda etkilemeyeceğini düşünüyor.

Merge ve dağıtılacak PoW tokenin heyecanıyla yoğun alım yapan yatırımcılar bir süredir varlıklarını azaltıyor. 1.000 ile 10.000 ETH arasında tutan adresler %2,24 oranında satış yaptı. Daha küçük 100 ile 1.000 ETH arasında tutan adreslerdeki satışlar ise %1,41’de kaldı.