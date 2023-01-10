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Altcoinler güzel başlayan haftayı devam ettiriyor ve kazanımlarının önemli bir kısmını koruyor. Bitcoin bugün yeniden 17.300 doları test etti ve yazı hazırlandığı sırada bu bölgenin üzerinde bulunuyordu. Güçlü duruşu ilerleyen saatlerde 17.600 dolar testinin gerçekleşme ihtimalini de artırıyor. Öte yandan popüler bir altcoin mevcut yükselişini sürdürmek için iyi bir fırsat yakalamış olabilir.

Chainlink (LINK)

LINK Coin kısa süre önce Polarys ile entegrasyonunu duyurdu. Kripto para balinalarının ilgisi bu gelişmeyle birlikte arttı. Polarys’in CEO’su ve kurucu ortağı, Chainlink’i uzmanlığı ve güvenilirliği nedeniyle seçtiklerini belirtti. Oracle alanında en iyi merkezi çözüm olan Chainlink çok fazla akıllı sözleşme tarafından tercih ediliyor. Kripto para ekosistemindeki büyümeyle doğru orantılı olarak Chainlink tarafından hizmet verilen platformların da sayısı artıyor. Gerçek dünya verilerini protokollere ileten Chainlink hizmeti alanında şimdilik rakipsiz.

Ancak LINK için kullanım durumu dar olduğundan dolayı özellikle bireysel yatırımcılarda ciddi bir risk iştahı oluşmuyor. Yine de Polarys benzeri ortaklıklar LINK fiyatının yükselişler yaşamasına yardımcı oluyor.

LINK Coin Yükselir Mi?

Chainlink geçen hafta NFT ekosisteminde büyümeye tanık oldu. Santiment’e göre bunun nedeni, LINK’in toplam NFT işlem sayısı ve USD cinsinden toplam NFT işlem hacminin sürekli olarak yüksek kalmasıydı. Sadece NFT ekosistemi değil, LINK’in fiyat cephesindeki performansı da iyimserdi. Son 24 saat içinde LINK’in fiyatı %7 oranında arttı. CoinMarketCap’e göre, bu yazının yazıldığı sırada LINK, 3 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 6,09 dolardan işlem görüyordu.

Buna ek olarak LINK, 10 Ocak itibariyle en büyük 100 Ethereum balinası için en çok kullanılan akıllı sözleşmeler listesinde yer aldığı için balinaların en iyi tercihlerinden biri olmaya devam etti. LINK’in Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer Oranı da yükselmeye devam ediyordu. Bu durum satış baskının bir miktar azalmasına yardımcı olabilir. CryptoQuant’ın verilerine göre, LINK’in borsalardaki net mevduatları yedi günlük ortalamaya kıyasla düşüktü. Bu da daha az satış baskısına işaret ediyordu.

Artan balina ilgisi ve düşük borsa girişleri fiyat için yükselişe işaret etse de azalan aktif adresler büyümenin sınırlı olabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar 6,087 dolar üzerinde kapanışlarda 6,25 dolara kadar yükseliş bekleyebilir. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 5,98 ve 5,81 dolar destekleri ziyaret edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.