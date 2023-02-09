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Son Dakika: SEC Popüler Kripto Para Borsasını Soruşturuyor!

SEC yeniden iş başında, kripto para borsalarını yakın takibe alan kurum şimdi de bu şirketin peşinde.
00:18
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisi SEC kripto paralarla yakından ilgileniyor ve yeni bir soruşturma ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl sonunda 100’e yakın kripto soruşturması açıldığını açıklayan SEC Başkanı Gensler daha fazlasının geleceği sinyallerini vermişti. Popüler borsa için soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Peki bu durum kripto piyasalarını nasıl etkileyecek?

SEC Kripto Soruşturması

Bloomberg’in konuya aşina bir kişiye dayandırdığı son dakika raporunda dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, ABD’li müşterilerine kayıtsız menkul kıymet sattığı gerekçesiyle soruşturuluyor. İçeriden kaynak bu soruşturmanın şu an ileri aşamada olduğunu ve uzlaşmanın yakında duyurulabileceğini de söyledi. Bu davaya konu kripto paralarla ilgili detaylar ise henüz netleşmedi. XRP veya farklı altcoinlerin adının geçmesi ilerleyen günlerde diğer borsaların da ilgili kripto paralarla ilgili soruşturulduğu ihtimaliyle satışları beraberinde getirebilir.

Kraken’e karşı herhangi bir eylem, FTX’in geçen yılın sonlarında çöküşünün ardından Washington’da zaten keskin bir incelemeyle karşı karşıya olan sektör için önemli sonuçlar doğurabilir. SEC Başkanı Gensler geçtiğimiz yıl sonunda verdiği demeçte “kripto para şirketleri için vakit daralıyor” demişti ve başka bir SEC yetkilisi 2023 yılında artık hukuki adımların atılabileceği tehdidinde bulundu.

Kripto Borsası Soruşturma

Gensler’in son yaptığı dava tehditli açıklamaların öncesinde farklı bir Bloomberg haberi SEC’in BNB’yi araştırdığı konusunda sızıntılar paylaşmıştı. Sonrasında Kraken borsası İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 460 bin dolarlık ödeme yapmak zorunda kaldı. SEC, 2021 yılında kripto para borsası Poloniex LLC ile kayıtsız bir dijital varlık borsası işlettiği gerekçesiyle cezalandırdı. SEC’in ayrıca Kraken’in rakiplerinden biri olan Coinbase Global Inc. hakkında token listelemeleri nedeniyle açık bir soruşturması var. Ancak soruşturma insider trading kapsamında olduğu için Coinbase’i kurum olarak tehdit etmiyor.

Anlaşılan o ki SEC yaptığı açıklamaların arkasında ve kripto para borsalarını sıkıştırmaya devam edecek. Şimdilik FTX iflasının regülasyonların doğuşunu hızlandırması ve yetki karmaşasının ortadan kalkması bekleniyor. SEC beklediği yetkileri yeni mevzuatlarla aldıktan sonra (eğer CFTC’yi alt edebilirse) kripto ekosistemi zor günler görebilir.

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