Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), popüler kripto para borsası Coinbase’e dava açtı! Açılan dava sonrasında kripto para piyasalarında sert bir düşüşe yol açtı. Ayrıntılar birazdan!

Coinbase’e Şok Dava!

SEC, dünyanın önde gelen kripto para borsası Coinbase adına açtığı davanın iddianamelerinde kripto borsasının kayıt dışı broker olarak hareket ettiğini öne sürdü. Ayrıca SEC iddianamesinde, SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH ve NEXO menkul kıymet olduğunu belirtti. Dava sonrasında kripto para piyasaları duruma ani bir tepki ile düşüş eğilimine geçti!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde yaklaşık olarak yüzde 5 oranında bir değer kaybı ile yazı kaleme alındığında 25.598 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca iddiaların hedefinde bulunan altcoinler ortalama yüzde 10’a yakın bir düşüş yaşadı. Akıllı sözleşme platformu Solana (SOL) dava öncesinde 22 dolar seviyelerinden işlem görüyorken yazı kaleme alındığında küçük bir toparlanma ile 19.64 dolardan işlem görüyor. Bir diğer iddialara maruz kalan altcoin olan ADA ise yaklaşık yüzde 7 oranında bir düşüşle yazı kaleme alındığında 0.3490 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Tarihi Kripto Davaları!

Öte yandan kripto para piyasalarında Coinbase davasına benzer şekilde yaşanan hukuki gelişmeler piyasaları olumsuz yönde etkileyerek ciddi düşüşlere neden olmuştu. Geçtiğimiz gün içerisinde dünyanın hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance’ın gelişmeleri piyasaya olumsuzluğa sürüklerken yaşanan son olay fiyatlara ne yönde etki edecek henüz bilinmiyor. Tarihi veriler ele alındığında büyük kripto para borsaları ve şirketlerinin karşılaştığı olumsuz durumlar fiyat hareketine önemli etkilerde bulunmuştu. Bunlara örnek verilecek olursa geçtiğimiz yıla çöküşüyle damga vuran FTX borsası piyasalarda çok ciddi çalkantılara neden oldu.