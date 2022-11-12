Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!

Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!

FTX borsası hacklendi ve FTX TR internet sitesine erişilemiyor. Gelişmeleri anlık olarak CoinTürk üzerinden takip edebilirsiniz.
08:51
12 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları bugün erken saatte fark edilen borsa hack olayıyla kabus gibi bir güne uyandı. Milyonlarca dolar halen transfer ediliyor. Birçok altcoin aşırı satışların endişesiyle eriyor. CZ’nin 2008 krizi benzetmesi yerini buldu mu? Kesinlikle buldu. FTX Türkiye önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yatırımcılar endişeli.

FTX TR Hacklendi Mi?

Hayır şu ana kadar iddialar global borsanın içinin boşaltıldığı yönünde. Ancak FTX TR biraz önce yaptığı duyuruyla internet sitesine erişimlerini kaybettiklerini ve müşteri mevduatlarını kaydettiklerini açıkladı. Sorun şu ki, FTX TR mevduatları kayıt altına alıp iadeleri toplu yapacaktı. Şimdilik bu ihtimal zayıflamış görünüyor.

FTX TR duyurusunda şunları yazdı;

“Siteye erişimi elimizde olmayan nedenlerle kaydettik. Kullanıcılarımızın bakiye bilgilerini kaydettik, kullanıcılarımızın FTX TR’de bulunan fonlar güvendedir.”

FTX global kimin tarafından hacklendi bilinmiyor ancak zaten mağdur olan müşterilerin tüm parası sıfırlanıyor gibi görünüyor. Yatırımcılar artık uzun ve zorlu bir süreç sonunda bile parasını alamayabilir.

FTX Hack

Zamanlaması oldukça manidar bir anda FTX borsasının hacklendiğini gördük. Bu sabah yatırımcılar tam bir kabusa uyandı. Peki bu FTX CEO’su SBF’in son kaçış yolu muydu? Bunu öğrenmek için sadece zamana ihtiyaç var. Asıl sorun ABD’nin bundan sonraki süreçte neler yapacağı olacak. Kripto paraların oldukça zor şartlarda toparlanan imajı yeniden zedelendi ve yatırımcı özgürlüğü artık devletlerin umurunda olmayabilir.

Bundan sonraki süreçte yatırımcılar daha fazla soğuk cüzdan kullanacak ve borsalara güven azalacak. Ancak soğuk cüzdanlar KYC doğrulaması yapmıyor, bu devletler için iyi mi? Elbette değil. Eğer bu kriz CZ tarafından da söylendiği gibi kriptonun 2008 iflasıyla aynıysa önümüzdeki dönemde ne olacak?

Kurbanlar belirlenecek, Lehman kim olacak? FTX çoktan Alameda ve 135 yan şirketiyle iflasını açıkladı. Ancak daha fazla iflas görebiliriz. Müşterilerine faiz geliri sunan birçok kripto odaklı şirketin Alameda ile bağlantısı var. BlockFi bunlardan sadece biri. İflaslar bittikten sonra ABD kripto para piyasaları için kurallarını duyuracak. Bu kurallarla merkezi platformların denetlenmesi, sorumluluk üstlenmesi sağlanacak.

Farklı bir bakış açısına göre artık merkezi platformların eskisi kadar ilgi görmeyeceğini de söyleyebiliriz. İnsanlar kontrol kendi ellerinde olduğu için cüzdanlarıyla birlikte DeFi platformları arasında hareket edebilir. Peki devletler DeFi için böylesine bir güç hayal ediyor mu? Gelecek bu konuda yatırımcılar için fazlasıyla heyecanlı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Dikkat! Analistler 3 Altcoin Paylaştı! 2’si Felaket! 1’i Fırsat! İşte Önerilen Proje!
Dikkat! Analistler 3 Altcoin Paylaştı! 2’si Felaket! 1’i Fırsat! İşte Önerilen Proje!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022