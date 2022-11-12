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Kripto para yatırımcıları bugün erken saatte fark edilen borsa hack olayıyla kabus gibi bir güne uyandı. Milyonlarca dolar halen transfer ediliyor. Birçok altcoin aşırı satışların endişesiyle eriyor. CZ’nin 2008 krizi benzetmesi yerini buldu mu? Kesinlikle buldu. FTX Türkiye önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yatırımcılar endişeli.

FTX TR Hacklendi Mi?

Hayır şu ana kadar iddialar global borsanın içinin boşaltıldığı yönünde. Ancak FTX TR biraz önce yaptığı duyuruyla internet sitesine erişimlerini kaybettiklerini ve müşteri mevduatlarını kaydettiklerini açıkladı. Sorun şu ki, FTX TR mevduatları kayıt altına alıp iadeleri toplu yapacaktı. Şimdilik bu ihtimal zayıflamış görünüyor.

FTX TR duyurusunda şunları yazdı;

“Siteye erişimi elimizde olmayan nedenlerle kaydettik. Kullanıcılarımızın bakiye bilgilerini kaydettik, kullanıcılarımızın FTX TR’de bulunan fonlar güvendedir.”

FTX global kimin tarafından hacklendi bilinmiyor ancak zaten mağdur olan müşterilerin tüm parası sıfırlanıyor gibi görünüyor. Yatırımcılar artık uzun ve zorlu bir süreç sonunda bile parasını alamayabilir.

FTX Hack

Zamanlaması oldukça manidar bir anda FTX borsasının hacklendiğini gördük. Bu sabah yatırımcılar tam bir kabusa uyandı. Peki bu FTX CEO’su SBF’in son kaçış yolu muydu? Bunu öğrenmek için sadece zamana ihtiyaç var. Asıl sorun ABD’nin bundan sonraki süreçte neler yapacağı olacak. Kripto paraların oldukça zor şartlarda toparlanan imajı yeniden zedelendi ve yatırımcı özgürlüğü artık devletlerin umurunda olmayabilir.

Bundan sonraki süreçte yatırımcılar daha fazla soğuk cüzdan kullanacak ve borsalara güven azalacak. Ancak soğuk cüzdanlar KYC doğrulaması yapmıyor, bu devletler için iyi mi? Elbette değil. Eğer bu kriz CZ tarafından da söylendiği gibi kriptonun 2008 iflasıyla aynıysa önümüzdeki dönemde ne olacak?

Kurbanlar belirlenecek, Lehman kim olacak? FTX çoktan Alameda ve 135 yan şirketiyle iflasını açıkladı. Ancak daha fazla iflas görebiliriz. Müşterilerine faiz geliri sunan birçok kripto odaklı şirketin Alameda ile bağlantısı var. BlockFi bunlardan sadece biri. İflaslar bittikten sonra ABD kripto para piyasaları için kurallarını duyuracak. Bu kurallarla merkezi platformların denetlenmesi, sorumluluk üstlenmesi sağlanacak.

Farklı bir bakış açısına göre artık merkezi platformların eskisi kadar ilgi görmeyeceğini de söyleyebiliriz. İnsanlar kontrol kendi ellerinde olduğu için cüzdanlarıyla birlikte DeFi platformları arasında hareket edebilir. Peki devletler DeFi için böylesine bir güç hayal ediyor mu? Gelecek bu konuda yatırımcılar için fazlasıyla heyecanlı.