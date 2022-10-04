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Son Dakika: Dogecoin (DOGE)’e Elon Musk Dopingi!

Meme coin kralı Elon Musk'ın yeni hamlesiyle birlikte yükselmeye başladı. Twitter anlaşması imzalanacak mı?
19:38
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük meme tokeni Elon Musk’ın son hamlesiyle yeniden yükselişe geçti. Dogecoin yükseliyor. Meme Coin kralı daha önce Twitter anlaşmasının etkisiyle önemli ölçüde yükselmişti. Ancak Elon Musk bu anlaşmadan bot hesapların oranında doğru veriler sunulmadığı için vazgeçti. Şimdi ise güncel rapor 180 derece döndüğünü söylüyor.

Dogecoin Neden Yükseliyor?

Bloomberg raporuna göre Elon Musk 44 milyar dolarlık anlaşmaya geri dönmek istiyor. Musk, hisse başında 54,2 dolar ödeyecek. Dogecoin fiyatı bu haberin etkisiyle 0,064 doları aştı. Haberle birlikte Dogecoin’in günlük işlem hacmi de %106’ya ulaştı. Bloomberg, Tesla CEO’sunun şirketi satın alma planlarını yeniden duyurduğu için Twitter’ın hisseleri aniden %15 oranında arttı.

Musk, bu yılın başlarında Twitter ile 44 milyar dolarlık anlaşmayı kabul ettikten sonra otasını hızla değiştirdi ve anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Twitter, Musk’ı satın almaya zorlamak için dava açtı. Tarafların 17 Ekim tarihinde mahkemeye çıkması planlanıyordu.

Dogecoin Yükselir Mi?

Musk ve avukatları sosyal medya şirketinin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kurumsal dosyalamalarda yanlış veriler paylaşarak yatırımcıları yanılttığını iddia etmişti. Ardından bot hesapların %5’in üzerinde olduğunu söyleyerek anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Ancak Twitter, Musk’ın sahtekarlık iddialarının yanlış olduğunu ve şirketin platformunda botları ve sahte hesapları sayma şeklinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Bloomberg iddiası konuya aşina kaynaklara dayandırılıyor. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması Dogecoin için daha fazla kullanım alanı oluşturacağından fiyatının da artmasına neden olabilir. Nitekim Elon Musk, Dogecoin’in sadık bir destekçisi, hatta topluluk tarafından DogeFather olarak isimlendiriliyor.

Dogechain ve diğer çalışmaların temelinde Elon Musk’ın yönlendirmeleri var. Elon Musk, Dogecoin’in ödemeler konusunda en iyi alternatif olduğunu söyleyerek şirketleri aracılığıyla DOGE ödemelerini aktifleştirdi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında DOGE fiyatını 0,7 doların üzerine taşıyan Elon Musk, popüler meme tokenin daha fazla yatırımcı tarafından satın alınmasını sağladı. Birçok yatırımcı Dogecoin’in 1 doları aşacağını düşerek alımlara yöneldi ancak SNL ŞOW sırasında yaptığı soğuk espriler nedeniyle DOGE fiyatı belirlenen hedefe ulaşamadı. Şimdilik DOGE topluluğu Twitter anlaşmasının Elon Musk tarafından doğrulanmasını bekliyor. Bu hamle Doge fiyatını daha da yukarı taşıyabilir.

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