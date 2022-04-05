Popüler altcoin, ABD’nin en büyük kripto para borsası tarafından listelenecek. Listeleme haberiyle birlikte fiyatı artıyor. Yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %10 artış gösteren altcoin, listelemenin gerçekleştiği saate kadar fiyatını katlayabilir. Daha önce birçok kez Coinbase listelemelerinin altcoinlere %100’ün üzerinde ralli fırsatları sunduğunu görmüştük.

Mina Coin Haberleri

Daha önce duyurulan listeleme teknik aksaklıklar sebebiyle ertelenmişti. Ancak Coinbase tarafından son yapılan duyuruya göre yarın 19:00’da listeleme yapılacak.

Mart sonunda Coinbase, Mina yatırma ve çekme işlemlerinin aktifleştirildiğini zaten duyurmuştu. Teknik problemleri gideren Coinbase borsası nihayet listelemeyi yarın yapacak. Bu listeleme haberini bir süredir bekleyen Mina yatırımcıları dakikalar içinde %15’in üzerinde kazanç elde etti. İlerleyen saatlerde Mina fiyatındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Listelemelerde Fiyat Neden Artar?

Özellikle Bitcoin’in negatif seyrettiği dönemlerde kripto para borsalarının yaptığı listelemeler daha yoğun ilgi görebiliyor. Binance veya Coinbase gibi popüler borsalarda kripto para listelemeleri nadiren yapılır. Yani bir kripto paranın buralarda listelenmesine her gün şahit olmazsınız. Doğal olarak borsayı aktif olarak kullanan yatırımcılar listelemesi yapılan kripto paraya yoğun ilgi gösterir. Listeleme = FOMO diyebiliriz.

Popüler borsalarda yapılan listelemeler aynı zamanda ilgili projenin belli kalite standartlarını ve güvenlik şartlarını yerine getirdiğine yorulur. Özellikle Coinbase gibi borsaya kote bir şirketin yaptığı listelemeler daha da dikkatle takip edilmelidir. Yarın belirtilen saatte listeleme yapılacak ve birçok yatırımcı elindeki Mina coinleri daha pahalıya satmak için Coinbase borsasına yığacak. FOMO ile fiyatın hızla arttığını görebilirsiniz. Ancak aynı hıza geri çekilme olabileceği ve kar ettiğiniz gibi hızla zarara girebileceğinizi bilmeniz gerekiyor.

Mina Coin fiyatı 19:08 itibariyle 3,31 dolara ulaştı. Kripto paradaki hacim giderek artıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.