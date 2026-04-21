Son Dakika Canlı: Trump CNBC’de konuşuyor – 20 Nisan açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada Trump’ın CNBC’deki açıklamaları başladı. Burada hem İran hem de ekonomi hakkında önemli şeyler söyleyecek. Bugün barış görüşmeleri için planlanan gün ve yarın ateşkes sona erdiğinden gün bitmeden bazı net açıklamalar görmemiz gerekiyor.
Trump’ın açıklamaları son dakika
Kripto paralar için devam eden açıklamalar son derece önemli ve şimdilik BTC açıklamaları olumlu karşılıyor. Trump her zamanki gibi her şeyin kontrol altında olduğunu ve sorunu çözeceklerini söylüyor. Konuşmasının öne çıkan başlıklarını haberi güncelledikçe aşağıya ekleyeceğiz.
- Trump: Bu bir rejim değişikliğidir
- Trump İran hakkında: Onlarla çok başarılı şekilde başa çıkıyoruz.
- Trump: Abluka muazzam bir başarıya ulaştı
- Trump: ABD, Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol altında tutuyor.
- Trump, İran’daki ateşkes hakkında: O kadar vaktimiz yok
- Trump, ateşkesin yeniden uzatılması hakkında: Bunu yapmak istemiyorum.
- Trump: İran, bir anlaşma ile durumu düzeltebilir
- Trump: İran kan dökmeye meraklı görünüyor.
- Trump: İran mantık ve sağduyu sergilemek zorunda.
- Trump: İran kendini meşru bir ülke haline getirebilir.
- Trump İran hakkında: Ateşkesi uzatmak istemiyorum.
- Trump: İran füzelerini başka yerlere taşımaya çalışıyor.
- Trump: İran muhtemelen stoklarını yenilemiştir.
- Trump: Dün Çin’den gelen hediyelerle yüklü bir İran gemisini yakaladık.
- Trump: Altyapıya yönelik saldırılar İran’a askeri açıdan zarar verebilir.
- Trump: Dün Çin’den gelen hediyelerle dolu bir İran gemisini ele geçirdik. Xi ile bir anlaşmamız olduğunu sanıyordum.
- Trump’ın İran hakkındaki açıklaması: Askeri harekete geçmeye hazırız
Konuşmanın tonu burada değişiyor.
- Trump: Yeni Fed Başkanı faizleri düşürmezse hayal kırıklığına uğrarım
- Trump, piyasa ve petrol piyasasına etkilerine rağmen İran’daki hamlesini savunuyor
- Trump: İran’dan şu anda çekilsek, yeniden inşa süreci 20 yıl sürer.
- Trump, ABD’den petrol alan diğer ülkeleri övüyor.
- Trump İran hakkında: Aceleye getirilmeyeceğim – CNBC
- Trump: ‘Vatana ihanet eden’ insanlar tarafından aceleye getirilmek istemiyorum.
- Trump: Beyaz Saray’da Anthropic ile iyi görüşmeler yaptım
- Trump, Anthropic hakkında: Orduya nasıl hareket edeceğini söyleyemem
- Trump, Anthropic hakkında: Bir anlaşma yapılması mümkün.
- Trump: ABD her zaman dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalı
- Trump: İsviçre bize daha fazla ödeme yapmalı, bu rakamı biraz artıracağız.
- Trump: Gümrük vergilerini farklı bir şekilde uygulayarak daha yüksek rakamlar elde edeceğiz.
- Trump’ın gümrük vergileri hakkındaki açıklaması: Sonuçta daha yüksek rakamlar elde edeceğiz ama süreç daha zorlu olacak.
- Trump: Gümrük vergisi iadesi talep etmeyen şirketleri hatırlayacağım
- Trump: Amazon ve Apple’ın gümrük vergisi iadesi talep etmemesi harika olurdu.
- Trump: ‘Düşman’ gümrük vergisi iadesi parası alıyor
