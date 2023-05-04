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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.000 dolar sınırında ve alıcılar şimdilik baskın görünüyor. Peki büyüyen yangın ne? İnsanlar neden Bitcoin alıyor? ABD’li yetkililer neden inandırıcılığını kaybediyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD şu dakikalarda beşinci potansiyel banka iflasıyla karşı karşıya. Birkaç dakika önce son dakika olarak duyurduğumuz satış söylentisi Bitcoin fiyatının 29.000 dolara yaklaşmasını sağladı. Saat 00:25 itibariyle kral kripto para birimi 29.000 doları aştı ancak kar satışları nedeniyle şimdilik üstünde kapanış yapabilmiş değil.

Bankacılık sistemindeki sorunun sebebi ne olursa olsun ortada bir yangın var ve sıkı para politikası işleri daha da içinden çıkılmaz hale sokuyor. Bunu söyleyen Biden’ın finans danışmaları ve bu hafta birebir bu açıklamayı yaptılar. Bitcoin fiyatı devam eden bankacılık krizinin sıkı para politikasını zorlaması beklentisiyle yükseliyor. Üstelik banka iflaslarının devam etmesi kredi sıkılaşmasını artırıyor. Bu da bir piyasada faiz artırımına eş değer bir sonuç doğuruyor. Yani Powell ve ekibinin Haziran ayında tavanı ilan etmesi için gerekli ortam oluşuyor olabilir.

ABD Bankacılık Sistemi

Son birkaç gündür ABD’li yetkililer bankacılık sisteminin güvenli olduğu tarzında açıklamalar yapıyorlar. Bugün Powell da sistemin sağlam ve güvenli olduğunu tehlikenin artık geçtiğini söyledi. Sadece birkaç saat geçmişti ki PacWest Bank hisseleri satış söylentisiyle %55 düştü. ABD bankacılık hisse senetleri totalde güne %5’in üstünde kayıpla (kapanış sonrası piyasalar) devam ediyor.

Biraz önce SEC tarafından yapılan açıklamaya göre kurum bankacılık hisselerinde şimdilik açığa satış yasağı beklemiyor. Bu ne anlama geliyor? Sallantıdaki daha fazla banka için açılan short pozisyonlar onları öldürebilir. Yani PacWest iflas eden son banka olmayabilir.

Powell, Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı yetkilileri bankaların güvenli olduğunu iddia etse de hisse senedi fiyatları aynı şeyi söylemiyor. Mart ayından bu yana istikrarlı bir düşüş var ve her geçen gün daha derin dipler görülüyor.

Peki insanlar yetkililerin “artık sorun yok” açıklamalarına inanmıyorsa ne olur? Paralarını güvene almak için bankalardan çekmeye başlarlar. İşte bu mevcut bankacılık sisteminin en zayıf yönü. İnsanlar paralarını bankadan çekmek isterse (bankrun) sona kalanlar bir şey bulamayabilir. Kısmı rezerv bankacılığında likidite %100 değildir. Bankalar yatırılan paranın bir bölümünü tahvil, bono gibi varlıklarda değerlendirir. Fakat burada da bir sorun var. Eğer bankalar faiz artışlarından önce tahvil aldılarsa daha düşük faiz getirisine sahiplerdir. Bunları “müşterim parasını istiyor” diye satmak isterlerse “daha yüksek faiz veren tahviller varken” satmakta zorlanırlar. O halde iskontolu satış yapmaları gerekir. Tahviller %15-20 iskontolu satılır ve buharlaşan para aslında banka müşterilerinin mevduatlarıdır.