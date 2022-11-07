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Birkaç dakika önce dünyanın en büyük kripto para borsasının CEO’su CZ önemli açıklamalarda bulundu. FTX ile arasındaki şey herkes tarafından bir kavga olarak algılandı çünkü son derece ağır ithamlarda bulundu. FTX’i rakiplerinin kuyusunu kazmakla ve LUNA ile aynı kaderi paylaşmakla suçladı. Fakat son açıklamalar önemli.

Binance CEO’su Açıklama

Birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan CZ, bunun bir savaş olmadığını yeni projeler inşa etmek için zamanını kullandığını söyledi. Ayrıca bunu bir kavga veya savaş olarak tanımlayanları da süreci yanlış anlamakla suçladı. En önemli kısım ise kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevaptı. CZ eğer FTX, 580 milyon dolarlık BNB getirirse onlara FTT Tokenlerini vereceğini söyledi. BNB fiyatı ciddi anlamda artabilir.

CZ tam olarak şunları söyledi;

“Dün balina uyarıları konusu gündeme geldiğinde arkadaşlarla dışarıdaydım. İlkelerimize uyarak şeffaf olmaya karar verdim. Bu yüzden 5 dakika içinde bir konu yazdım ve yayınladım. Herkes sektörümüzde daha fazla şeffaflık istiyor, değil mi? Benim tweetlerim basitti. Binance’e yatırılan büyük miktarda (580 milyon dolar) FTT ile ilgili sorular vardı ve biz de FTX Token (FTT) pozisyonumuzu kapattığımız konusunda şeffaf davrandık. Bu düzeyde “tartışmalara” yol açmış olması şaşırtıcıydı. Tüm bunları bir şekilde benim düzenlediğime dair komplo teorileri de vardı. Bu başlığı okursanız, kimsenin bunu planlayamayacağını takdir edersiniz. Komik capsler, medya ve bazı insanlar bunu bir “kavga” olarak göstermeye çalıştı. Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama ben enerjimi inşa etmeye harcıyorum, savaşmaya değil. Bugün günümü işimize ve toplumumuza harcadım. Başkalarına da aynısını yapmalarını öneririm. İnşa etmeye geri dönelim.”

Bu Altcoin Uçabilir

Bir kullanıcı CZ’ye bu paylaşımın ardından herkesin merak ettiği bir soruyu yöneltti.

“Alameda‘nın daha fazla piyasa etkisinden kaçınmak için OTC ile pozisyonunu kapatma teklifini kabul etmeyi planlıyor musunuz?”

OTC, borsa dışında (emir defteri kullanmadan) yapılan anlaşmayla kripto para alım satımıdır. Direkt olarak takas işlemi 2 adres arasında gerçekleşir. Emir tahtası kullanılmadığı için diğer yatırımcıların emirleri bu alım/satımla kapanmaz. CZ buna cevap verdi ve şunu söyledi;

“580 milyon dolar değerinde BNB’leri var mı? Ve bu miktar da BNB alabilirler mi?”

CZ’ye göre şirketin 580 milyon dolar nakdi olmayabilir. Eğer CZ yanılıyorsa ve FTX, BNB karşısında 580 milyon dolarlık BNB alıp verirse bu durum altcoinin fiyatını ciddi anlamda yukarı taşıyabilir. Bu senaryo gerçekleşirse 22 dolarlık OTC fiyatı FTT’nin OTC maliyetini ciddi anlamda yukarı çeker. Doğal olarak FTX Token (FTT) fiyatının da arttığını görebiliriz. Sonuçta iki tarafta bu ticaretten memnun ayrılır.