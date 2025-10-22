EkonomiKripto Para

Son Dakika: ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde, Kripto Paralar Bugün Yükselebilir

Özet

  • ABD Ticaret Temsilcisi Greer: Trump ve Xi'nin görüşmesi planlandığı gibi gerçekleşecek.
  • ABD Ticaret Temsilcisi Greer: Trump ve Xi'nin ilişkisi çok iyi.
  • Greer: Bessent ve ben Malezya'da Çinlilerle görüşerek ilerleme imkanı olup olmadığını göreceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Karşılıklı parmak sallamaların yerini müzakere görüşmelerinin alması harika ve Bessent bugünlerde bunu yapıyor. ABD Hazine Bakanı görüşmelere devam ederken AB ile Çin arasında da iletişim yeniden güçleniyor. Tüm bunlar kripto paraların ihtiyaç duyduğu sakin sulara yakında ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Peki ABD Ticaret Temsilcisi Greer neler söyledi? Açıklamaları devam ediyor.

ABD-Çin ve Kripto Paralar

Kripto para yatırımcıları Trump’ın parmak sallamalarına alışık. Burada harika bir örüntü var. Önce Çin bir şey yapar ardından Trump parmak sallar ve Çin de parmak sallar. İkinci aşamada görüşmeler başlar ve üçüncü aşamada anlaşma imzalanır. Bunu Çin ile 2 kez gördük ve içinde bulunduğumuz da üçüncü tekrar. Üstelik şimdi müzakere aşamasındayız yani yakında anlaşmaya dair iyi şeyler duymamız lazım.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer devam eden açıklamalarında yapıcı tonda konuşuyordu;

“Konuşmak mantıklı ama göreceğiz. Trump ve Xi’nin görüşmesi planlandığı gibi gerçekleşecek. Bessent ve ben Malezya’da Çinlilerle görüşerek ilerleme imkanı olup olmadığını göreceğiz.

Nadir toprak elementleri konusunda atılan adım tamamen orantısızdı. Daha dengeli olabileceğimiz iyi bir iniş bölgesi var. Çin ve ABD arasındaki ticari ilişkileri aktif olarak yönetmeliyiz. ABD sadece yüksek kaliteli ihracatı kontrol ediyor. Çin temel girdileri kontrol ediyor, ayrım yapmıyor.

Ülkelerin rekabet avantajı elde etmek için ABD ürünlerini kullanmasını istemiyoruz. Trump onlarla tarım konusunu gündeme getirecek, Çin ile sık sık soya fasulyesi hakkında konuşuyoruz. Trump ve Xi’nin ilişkisi çok iyi.

Nadir toprak elementlerinin tedarikini çeşitlendiriyoruz. Diğer ülkelerle de anlaşmalar yapacağız. ABD’deki nadir toprak elementleri kapasitesini yeniden canlandırmaya odaklandık.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat

Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor

Son Dakika: ABD, Çin’e Ticaret Soruşması Başlatıyor, Madde 301 ve Kripto Paralara Etkisi

Sıcak Gelişme: Trump 22:00’da Önemli Açıklamalar Yapacak, Kripto Paralar Düşer Mi?

Savaş Başladı, Rusya Ciddi Mali Darbe Alacak ve Kripto Paralar Düşebilir

Analistten LINK, PEPE, WLD, BTC, AAVE Yorumu: İçlerinden Biri Herkesi Şaşırtabilir

Peter Schiff’in Yeni Altın Uygulamasına Changpeng Zhao’dan Sert Eleştiri: “Bana Güven Kardeşim”

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Moca Network, AIR Identity ile Doğrulanmış SK Planet Kullanıcılarını Ödüllendirmek İçin AIR Shop’u Başlattı
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: BNB Coin İçin İkinci ABD Müjdesi Geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Kripto Para
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)

Lost your password?