Son Dakika: ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde, Kripto Paralar Bugün Yükselebilir



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Karşılıklı parmak sallamaların yerini müzakere görüşmelerinin alması harika ve Bessent bugünlerde bunu yapıyor. ABD Hazine Bakanı görüşmelere devam ederken AB ile Çin arasında da iletişim yeniden güçleniyor. Tüm bunlar kripto paraların ihtiyaç duyduğu sakin sulara yakında ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Peki ABD Ticaret Temsilcisi Greer neler söyledi? Açıklamaları devam ediyor.

ABD-Çin ve Kripto Paralar

Kripto para yatırımcıları Trump’ın parmak sallamalarına alışık. Burada harika bir örüntü var. Önce Çin bir şey yapar ardından Trump parmak sallar ve Çin de parmak sallar. İkinci aşamada görüşmeler başlar ve üçüncü aşamada anlaşma imzalanır. Bunu Çin ile 2 kez gördük ve içinde bulunduğumuz da üçüncü tekrar. Üstelik şimdi müzakere aşamasındayız yani yakında anlaşmaya dair iyi şeyler duymamız lazım.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer devam eden açıklamalarında yapıcı tonda konuşuyordu;

“Konuşmak mantıklı ama göreceğiz. Trump ve Xi’nin görüşmesi planlandığı gibi gerçekleşecek. Bessent ve ben Malezya’da Çinlilerle görüşerek ilerleme imkanı olup olmadığını göreceğiz. Nadir toprak elementleri konusunda atılan adım tamamen orantısızdı. Daha dengeli olabileceğimiz iyi bir iniş bölgesi var. Çin ve ABD arasındaki ticari ilişkileri aktif olarak yönetmeliyiz. ABD sadece yüksek kaliteli ihracatı kontrol ediyor. Çin temel girdileri kontrol ediyor, ayrım yapmıyor. Ülkelerin rekabet avantajı elde etmek için ABD ürünlerini kullanmasını istemiyoruz. Trump onlarla tarım konusunu gündeme getirecek, Çin ile sık sık soya fasulyesi hakkında konuşuyoruz. Trump ve Xi’nin ilişkisi çok iyi. Nadir toprak elementlerinin tedarikini çeşitlendiriyoruz. Diğer ülkelerle de anlaşmalar yapacağız. ABD’deki nadir toprak elementleri kapasitesini yeniden canlandırmaya odaklandık.”