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Piyasalarda yaşanan likidite krizinin ardından büyük çaplı kripto para şirketleri art arda iflasını duyurmuştu. Bunlardan biri olan FTX borsası 2022 sonlarına doğru yaşanan düşüşlerden payını alarak çöküşünü açıkladı. FTX çöküşü sonrasında popüler akıllı sözleşme platformu Solana’nın (SOL) borsa ile yakından ilişkisi sebebiyle ciddi bir değer kaybına uğramıştı. Peki altcoini önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

SOL’de Kritik Seviye!

13 Ağustos’tan beri Solana fiyatı azalan bir direnç hattının altına düştü. Belirtilen direnç bölgesi, Kasım ayının başında yükseliş ivmesinin reddedilmesine yol açtı ve bu da 29 Aralık’ta yılın en düşük seviyesi olan 8 dolarlık bir fiyatla sonuçlandı. Yaşanan ciddi düşüşün ardından kripto para biriminin fiyatı %227 oranında bir artış ile önemli bir yükseliş trendi başlattı.

Ancak Solana’nın fiyatı artışa rağmen çizginin altında kaldı. SOL fiyatı, günlük RSI’da düşüş eğilimi ve son 24 saat içinde aşağı yönlü bir mum çubuğu oluşturarak güç kaybediyor olabilir. Bunların her ikisi de aşağı yönlü bir hareketin muhtemel olduğunu gösteren düşüş işaretleri olarak sayılabilir. Alçalan direnç çizgisinin üzerinde bir günlük kapanış, aşağı yönlü Solana tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda, 38 dolarlık bir sonraki dirence doğru bir artış beklenebilir. Altı saatlik zaman dilimi için teknik analize bakıldığında, SOL fiyatının yılın başından bu yana yükselen bir destek hattından kırıldığına işaret ediyor. Bu tür uzun vadeli yapılardan kaynaklanan kırılmalar genellikle aşağı yönlü hareketlere yol açabilir.

Solana Fiyat Tahmini!

Öte yandan destek çizginin geri alınması bu aşağı yönlü görünümü geçersiz kılabilir. Destek hattının geri alınması aynı zamanda SOL fiyatının daha önce belirtilen direnç hattından çıkması anlamına geleceğinden, altı saatlik zaman dilimindeki okumalarla benzerlik oluşturuyor. Uzmanlara göre her iki görüşte 1 Şubat tarihi için aşağı yönlü bir Solana fiyat tahmini içeriyor.

Sonuç olarak analistlere göre, Şubat ayı için Solana fiyat tahmini düşüş yönünde. Bunun nedeni ise düşüş eğilimi gösteren bir mum çubuğunun oluşması, RSI’da düşüş eğilimi ve yükselen bir destek hattından kırılma gibi birkaç nedeni vardır. Ancak 27 doların üzerinde bir günlük kapanış, belirtilen düşüş görünümünü geçersiz kılabilir ve SOL fiyatını 38 dolara yükselmesine neden olabileceği öne sürüldü.