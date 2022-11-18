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  •   Şok İddia: Onlar Da Varmış! Dünyanın En Büyük Bankasına Kripto Para Şoku!

Şok İddia: Onlar Da Varmış! Dünyanın En Büyük Bankasına Kripto Para Şoku!

FTX krizinin yankıları sürerken olayın ucu çok farklı noktalara dokunmaya başladı. Olayla ilgili son olarak dünyanın en büyük bankası da konuşuldu.
01:00
18 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX, federal iflas sürecini yürütürken Kroll yeniden yapılandırma idaresini temsilci olarak atadı ve borsa tarafından sunulan bir dilekçede çöküşünden etkilenen düzinelerce şirket ve kişiyi gösterdi. Kroll, genellikle alacaklıların 1.000’den fazla olduğu davalarda görevlendirilen bir talep ve bildirim temsilcisi olarak hareket edecek.

Talep temsilcisi olarak Kroll, yasal işlemlerde kuruluşlar arasında irtibat kuracak, belgeleri yönetecek ve ilgili bildirimleri hazırlayıp sunacak. FTX, 11 Kasım’da Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nde 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulundu.

FTX’ten Twitter Açıklaması

FTX Group, başvurunun ardından Twitter üzerinden Kroll’u alacak temsilcisi olarak belirlediğini duyurdu ve ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan ilgili belgelere erişilebilecek bir bağlantı sağladı.

Belgeler, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech gibi tarafların yanı sıra isimleri dosyada kalan kuruluşlara borçlu olunan ödenmemiş milyonları gösteren bir ön talep listesi sunmakta.

Kroll belgelerinde ayrıca, 11. Bölüm iflas koruması için dilekçe veren ve ilgili davanın ortak yönetimi için hareket eden FTX’in yanı sıra Alameda Research ile ilişkili çok sayıda kuruluşun da aralarında bulunduğu 102 borçlunun bir listesi yer alıyor.

Dosyalama aynı zamanda FTX’in çöküşüne maruz kalan alacaklıların bir listesini oluşturmaya yönelik bir ön girişim gibi görünmekte, ancak her bir tarafın düşen borsa ile olan ilişkisinin belirli bir kapsamı belirsizliğini korumakta.

Belgede yer alan bir dipnotta şunlar söylenmekte:

Liste, Borçluların halihazırda mevcut olan alacaklı bilgilerine dayanmakta ve borçluların müşterilerine ilişkin herhangi bir bilgi içermemekte. Ayrıca, Borçluların uzmanları, burada listelenen taraflara ilişkin bazı rolleri, unvanları ve iştirak ilişkilerini bağımsız olarak doğrulama fırsatına henüz sahip olmamış durumda ve gerektiğinde tamamlayacak.

Belgede %5 ve üzeri hisse sahiplerinden, iflas yargıçlarına, profesyonellere, kredi veren bankalara ve idari temsilcilere, sözleşme karşı taraflarına ve borçlulara kadar çeşitli kişi ve kuruluşların isimleri yer almakta. Ayrıca yöneticiler, memurlar, bilinen iştirakler, olağan meslek mensupları, ev sahiplerinin yanı sıra sigorta, dava, son olarak hükümet düzenleyici ve vergi kurumları ile ilgili taraflar da belirtilmiş durumda.

Çok Önemli İsimler Ve Şirketler Listede

İlgili kişi ve kuruluşlarla ilgili küçük bir gruba aşağıdaki listeden ulaşılabilir. Liste incelendiğinde çok önemli sporcuları, şirketleri ve hatta dünyanın en büyük bankası olan J.P Morgan’ı görebiliyoruz. Bu kişi ve kuruluşların konu ile ilgili ne yapacağı, konu ile ilgili gelecekteki akıbetlerinin ne olacağı ise hala tam olarak bilinmemekte.

İşte liste:

  • Samuel Bankman-Fried
  • Nishad Singh
  • Zixiao Wang

Profesyoneller şu şekilde sınırlanıyor:

  • Kroll Yeniden Yapılandırma İdaresi

Önde gelen bankalara göz atalım:

  • Bank of America
  • Circle, JPMorgan Chase Bank, N.A.
  • Wells Fargo
  • Silvergate Bankası

Sözleşme Karşı Tarafları aşağıda bulunuyor:

  • Gisele Bundchen
  • Kevin O’Leary
  • Major League Beyzbol Kulüpleri
  • Mercedes-Benz Grand Prix Limited
  • Multicoin Sermaye
  • Stephen Curry
  • Tom Brady

Şu anda adı geçen kişi ve kuruluşların kategorizasyonun ötesinde çöküşteki rollerinin kapsamı belirsizliğini korumakta.

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