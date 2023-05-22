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Kripto paraların dünya üzerinde gördüğü düzenleyici baskı hepimizin malumu ve ayı piyasalarında bu daha fazla hissediliyor. Devletler kripto şirketlerine kurallara aykırı faaliyet gösteriyorsunuz diyor ancak uymaları gerekecek kuralları sunmuyor. Burada en önemli sorun ABD tarafının tutumudur. Bu baskının küresel standarda dönmemesi için Coinbase harekete geçiyor.

Kripto Paralar Kıskaçta

Başta ABD olmak üzere kripto paralara çoğu devlet yaşama hakkı tanımıyor. Ve bunu önemli bir kısmı üstü kapalı şekilde söylüyor. Kuralları ortaya koymadan yaptırım kararı alan ülkeler bu alandaki inovasyonu da engelliyor. Birçok dev kripto şirketi ABD merkezli ve bugüne kadar inovasyona verdiği destekle büyüyen ABD’nin devam ettirdiği yanlıştan dönmesi şart.

Pozitif adımlar elbette var örneğin yakında stablecoin mevzuatı tamamlanacak. XRP Coin zafere gittikçe yaklaşıyor ve kripto şirketleri artık ABD kurumlarına hukuki savaş başlattı. Bu güzel çünkü Amerika’daki kazanılmış hakların çoğu, kurallar, kanunlar mahkeme yoluyla şekillendirildi. Kriptonun burada daha fazla destek bulması gerekiyor. Özellikle 2024 seçimlerine 1,5 yıldan az kalmışken.

Sistemi Güncelleme Zamanı

Demokratlar yaklaşan seçimde kripto karşıtı bir tavır takınarak daha fazla oy alacaklarını umuyor ancak 2 aday şimdiden kripto paralara desteğini açıkladı. Trump’ın NFT koleksiyonunu da destek olarak kabul edersek sayı üçe çıkıyor. Ancak bunun artması gerek. Peki nasıl olacak? Elbette propaganda ile, Coinbase bu konuda harekete geçiyor.

Lobicilik faaliyetlerine milyonlarca dolar harcayan şirket, Biden eliyle Cumhuriyetçiler kripto dostu ilan edildiği için artık parayı siyasilere akıtmak zorunda değil. Bunun yerine seçmenleri etkileyecek bir strateji belirliyorlar. Eğer kripto para yatırımcısı ve ona düşman olmayan kitleye “kriptonun ABD için iyi bir şey olduğunu” anlatabilirlerse bunun sonuçları çok daha başka olacak.

Coinbase tarafından yapılan son duyuruda şunlar yazıyor;

“Bu hafta DC, kriptonun Amerika’yı nasıl ileriye taşıdığını ve neden daha fazla ekonomik özgürlük yaratmak için sahip olduğumuz en önemli teknoloji olduğunu açıklayan yeni bir TV kampanyası görecek. Sistemi güncellemenin zamanı geldi. Kripto yardımcı olabilir.”

Zamanlama harika çünkü bankalar kısmı rezerv ve doğru planlama eksikliği nedeniyle iflas ediyor. Zamanlama muhteşem çünkü ABD temerrüt riskine hiç olmadığı kadar yakın. Coinbase bu duyurusuyla kripto için artık savunmadan saldırı aşamasına geçtiklerini ilan ediyor.