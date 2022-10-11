Polygon bugün biraz daha büyüdü, yeni ortağı onu neden tercih etti?

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Bugün altcoin yatırımcıları için sonra derece hareketli geçiyor. BNY ve Google haberinin ardından MATIC gündemde. NFT ekosistemi ve oyun metaverse platformu olan bir altcoin ile MATIC ortaklık kurdu. Bu tarz ortaklıklar altcoinlerin fiyatına direkt etki edebildiği için ilerleyen saatlerde volatilitenin arttığını görebiliriz. Peki anlaşmanın detayları neler?

MATIC Haberleri

Virtua, NFT ekosisteminin kullanıcılarına önemli ölçüde azaltılmış ücretler, artırılmış hız getirebilmek için Polygon ile ortaklık kurdu. Sektör lideri bir NFT ekosistemi ve oyun metaverse platformu olan Virtua, sanatçılara, oyunlara ve markalara, somut faydaya sahip 3D NFT’ler aracılığıyla hayranları için tamamen sürükleyici dijital deneyimlerini yaratabilecekleri bir alan sağlıyor.

Sürekli genişleme planları olan Virtua, Ethereum’un güvenliğinden yararlanırken ölçeklenebilir ve çevreci çözümler için Polygon’a başvurdu. NFT’lerin çevresel maliyeti Virtua için büyük bir endişe kaynağıydı ve bunu Polygon (MATIC) ortaklığıyla çözmek istiyorlar. Ethereum’un proof of stake’e geçmesinden önce, Ethereum’da bir NFT basmak yaklaşık 150 kg C02 üretiyordu, bu da 4.320 saat Netflix izlemeye eşdeğerdi; Polygon’da ise bu 4g C02 ile sonuçlanıyordu, bu da Netflix’i sadece 40 saniye izlemeye eşdeğerdi.

MATIC ve TVK Token

İki altcoinin fiyatı da ortaklık duyurusunun ardından herhangi bir tepki vermedi. Bitcoin 19.000 dolar sınırında mücadele ettiği için bu normal karşılanabilir. Anlaşmaya dönecek olursak Ethereum, Merge sayesinde sürdürülebilirlik konusunda büyük ilerlemeler kaydetti, ancak Virtua gibi platformların ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirliği, düşük gaz ücretlerini ve hızlı işlemleri halen sağlayamıyor. Artık Virtua’nın kullanıcıları Virtua’nın NFT ekosisteminde daha az ücret ödeyerek işlemlerini yapabiliyor olacak.

Polygon’un en son zkEVM teknolojisinin getirdiği hız, düşük ücret ve güvenlik avantajları birçok platformun dikkatini çekiyor. Polygon‘un karbon negatif taahhüdü, Legendary, Dynamite Entertainment, Williams Racing ve Hero ISL dahil olmak üzere Virtua’nın ekosistemindeki ortaklar tarafından şimdiden ilgi görüyor. Uzun vadede Polygon’un büyüme potansiyeli dikkat çekici ve ayı piyasalarının en zorlu şartlarında bile blockchain büyümeye devam ediyor.