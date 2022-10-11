Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sıcak Gelişme: Polygon (MATIC) Bu Altcoin ile Ortaklık Kurdu!

Polygon bugün biraz daha büyüdü, yeni ortağı onu neden tercih etti?
16:10
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün altcoin yatırımcıları için sonra derece hareketli geçiyor. BNY ve Google haberinin ardından MATIC gündemde. NFT ekosistemi ve oyun metaverse platformu olan bir altcoin ile MATIC ortaklık kurdu. Bu tarz ortaklıklar altcoinlerin fiyatına direkt etki edebildiği için ilerleyen saatlerde volatilitenin arttığını görebiliriz. Peki anlaşmanın detayları neler?

MATIC Haberleri

Virtua, NFT ekosisteminin kullanıcılarına önemli ölçüde azaltılmış ücretler, artırılmış hız getirebilmek için Polygon ile ortaklık kurdu. Sektör lideri bir NFT ekosistemi ve oyun metaverse platformu olan Virtua, sanatçılara, oyunlara ve markalara, somut faydaya sahip 3D NFT’ler aracılığıyla hayranları için tamamen sürükleyici dijital deneyimlerini yaratabilecekleri bir alan sağlıyor.

Sürekli genişleme planları olan Virtua, Ethereum’un güvenliğinden yararlanırken ölçeklenebilir ve çevreci çözümler için Polygon’a başvurdu. NFT’lerin çevresel maliyeti Virtua için büyük bir endişe kaynağıydı ve bunu Polygon (MATIC) ortaklığıyla çözmek istiyorlar. Ethereum’un proof of stake’e geçmesinden önce, Ethereum’da bir NFT basmak yaklaşık 150 kg C02 üretiyordu, bu da 4.320 saat Netflix izlemeye eşdeğerdi; Polygon’da ise bu 4g C02 ile sonuçlanıyordu, bu da Netflix’i sadece 40 saniye izlemeye eşdeğerdi.

MATIC ve TVK Token

İki altcoinin fiyatı da ortaklık duyurusunun ardından herhangi bir tepki vermedi. Bitcoin 19.000 dolar sınırında mücadele ettiği için bu normal karşılanabilir. Anlaşmaya dönecek olursak Ethereum, Merge sayesinde sürdürülebilirlik konusunda büyük ilerlemeler kaydetti, ancak Virtua gibi platformların ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirliği, düşük gaz ücretlerini ve hızlı işlemleri halen sağlayamıyor. Artık Virtua’nın kullanıcıları Virtua’nın NFT ekosisteminde daha az ücret ödeyerek işlemlerini yapabiliyor olacak.

Polygon’un en son zkEVM teknolojisinin getirdiği hız, düşük ücret ve güvenlik avantajları birçok platformun dikkatini çekiyor. Polygon‘un karbon negatif taahhüdü, Legendary, Dynamite Entertainment, Williams Racing ve Hero ISL dahil olmak üzere Virtua’nın ekosistemindeki ortaklar tarafından şimdiden ilgi görüyor. Uzun vadede Polygon’un büyüme potansiyeli dikkat çekici ve ayı piyasalarının en zorlu şartlarında bile blockchain büyümeye devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?
Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?
Sıcak Gelişme: Coinbase Listeleyecek! P00LS (00) Token Nedir?
Sıcak Gelişme: Coinbase Listeleyecek! P00LS (00) Token Nedir?
Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararını Verdi!
Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararını Verdi!
Son Dakika: Altcoin Hacklendi Milyon Dolarlık Kayıp! Hacim Yüzde 4000 Arttı!
Son Dakika: Altcoin Hacklendi Milyon Dolarlık Kayıp! Hacim Yüzde 4000 Arttı!
Sıcak Gelişme: Kripto Para Cüzdanına Erişilemiyor! Acil Bakıma Alındı!
Sıcak Gelişme: Kripto Para Cüzdanına Erişilemiyor! Acil Bakıma Alındı!
Son Dakika: Google Bu Kripto Para Borsasıyla Anlaştı! 10 Kripto Para İle Ödeme!
Son Dakika: Google Bu Kripto Para Borsasıyla Anlaştı! 10 Kripto Para İle Ödeme!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022