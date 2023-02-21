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Sıcak Gelişme: MATIC Coin Ekibi Kötü Haberi Verdi!

Kervana Polygon bile katıldı. Planladıkları şey bunun tam tersiydi ancak piyasa onları da şaşırttı.
16:46
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 8 ayın en başarılı kripto para projelerinden biri olan Polygon (MATIC) bugün kötü haberi verdi. 2022 onları da etkiledi. MATIC Coin fiyatı ciddi kayıplar yaşamasa da istihdam konusunda Polygon Labs gücünü koruyamayacak. Neredeyse tüm kripto para borsaları ve diğer kripto bağlantılı şirketler Haziran ayından bu yana işten çıkarma planlarını duyuruyor.

MATIC Coin Haberleri

Polygon Labs bugün yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 kişiyi (iş gücünün %20’si) işten çıkardığını belirtti. İşten çıkarmalar, kripto endüstrisinin FTX patlamasının ve ardından gelen gerilemenin etkisiyle sarsıldığı bir zamanda gerçekleşti.

“Bu yılın başlarında birden fazla iş birimini Polygon Labs çatısı altında birleştirdik. Bu sürecin bir parçası olarak, ekibimizi birden fazla ekibi ve yaklaşık 100 pozisyonu etkileyecek şekilde %20 oranında küçülttüğümüzün haberini veriyoruz”.

Yönetim, hali hazırda mali açıdan güçlü olduklarını vurguladı. Hazinenin 250 milyon doların üzerinde ve 1,9 milyar MATIC Coin ile desteklendiğinin de altını çizdiler.

MATIC Coin Geleceği

Bugünkü duyuru, firmanın insan kaynakları müdürünün genel personel sayısını %40’ın üzerinde artırmayı planladığını söylemesinden aylar sonra geldi. Bhumika Srivastava, şirketin bu alandaki diğer şirketlerin yaşadığı talihsizliklerden yararlanmayı umduğunu söylemişti. Aradan geçen süre zarfında, kripto piyasasındaki ve daha geniş ekonomideki duyarlılık daha da kötüleşti. FTX’in çöküşü kripto fiyatlarını genel olarak aşağı çekti ve düzenleyici belirsizlik yerini kör dövüşüne bıraktı. SEC hali hazırda rehberlik sunmadığı kripto şirketlerini dava etmeye başladı.

Kripto sektörünü ilk kez geçen yılın Haziran ayında etkileyen işten çıkarmalar, dünya genelindeki kripto ile alakasız teknoloji şirketlerini de vurdu. Fed’in sıkı para politikası ve kriptonun kendine özgü sorunları işten çıkarmaların katlanarak artmasına neden oldu.

Öte yandan MATIC Coin özelinde işler bir süredir iyi gidiyor. Önümüzdeki ay mainnet lansmanı var ve sıfır bilgi kanıtı odaklı çözümün gizlilik endişelerini büyük ölçüde gidermesi bekleniyor. Bu aynı zamanda ağa ilginin de artabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan milyar dolarlık şirketlerle yaptıkları anlaşmalar da rafa kaldırılmış değil.

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