Kripto para yatırımcılarını Ocak ayından bu yana tedirgin eden şeylerin başında Genesis iflas süreci geliyordu. Milyarlarca dolarlık kripto şirketler topluluğunu yöneten DCG’nin de kaderini etkileyecek bu iflas piyasalarda büyük bir yıkımı tetikleyebilirdi. Ancak bugün gelen haberler güzel.

Genesis İflası Son Durum

2021 yılındaki boğa piyasasında en büyük kripto kredi borç veren kurum olan Genesis iflas etti. Son boğa sezonunun zeminini hazırlayan biraz da bu kredi sarmalıydı. Hedge fonların, yatırım şirketlerinin kripto kredilerle desteklenen büyümesi bir balona dönüştü ve Terra iflasıyla bunun patladığını gördük. Şimdiyse en büyük kripto kredi borç veren Genesis’in kurtarılması için uğraşılıyor.

Grayscale, CoinDesk, Genesis ve daha birçok devasa kripto şirketi DCG çatısı altında faaliyet gösteriyor. Kriptonun en büyük şirketler grubunu temsil eden DCG bugün güzel haberi verdi. Digital Currency Group (DCG) bugün mahkemeye yaptığı başvuruda, Genesis alacaklılarıyla sorununu çözmek için prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı.

Genesis Alacaklıları

Ocak ayında 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulunan Genesis, dosyada şu anda Mayıs 2023’te vadesi gelen yaklaşık 630 milyon dolarlık teminatsız kredinin ödenmesi ve 2032’de vadesi gelen 1,1 milyar dolarlık teminatsız senet dahil olmak üzere yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Prensip anlaşmasına göre DCG yeni borç olanakları ve bir geri ödeme anlaşması yapmayı planlıyor. Bunlar arasında 2 yıl vadeli 328,8 milyon dolarlık ilk kredi ve 7 yıl vadeli 830 milyon dolarlık ikinci kredi yer alacak. Dosyaya göre DCG ayrıca dört taksit ödemesinde 275 milyon dolar ödemeyi planlıyor. Dosyalama planın tamamlanması halinde, teminatsız alacaklılar için ABD doları eşdeğeri olarak yaklaşık %70 ile %90 oranında tahmini geri kazanım hedefleniyor.

Genesis’in, Winklevoss kardeşlerin kripto borsası Gemini dahil 50 alacaklıya toplam 3,6 milyar dolar borcu bulunuyor.