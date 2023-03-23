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Sıcak Gelişme! Bu Altcoin’e SEC Darbesi! XRP, TRX, ETH Değil!

Coinbase uyarıyı aldı ve ilk adımı attı. SEC'in baskısı bu altcoinin yatırımcılarını olumsuz etkiledi.
12:41
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği altcoinlerden birine SEC düzenleyici tokadını vurdu. Coinbase ise kararı uygulamak zorunda kaldı. SEC sıfır rehberlik ve maksimum saldırı stratejisini devam ettiriyor. Coinbase ile son bildirimin ardından işe ALGO Coin ile başlamış gibi görünüyor.

Algorand (ALGO)

Coinbase, Algorand için stake ödüllerini askıya aldı. Algorand Vakfı CEO’su, Coinbase’in hizmetlerini son düzenleyici incelemeler ışığında değerlendirdiğini ve artık bireysel yatırımcılar için Algo ödüllerini desteklemeyeceğini belirtti. SEC’in ALGO özelinde bir uyarı yapmış olma ihtimali tokenin fiyatının hızla düşmesine neden olabilir. Diğer altcoinlerle alakalı bir stake kısıtı duyurusu görmedik.

Algorand Vakfı CEO’su şunları yazdı;

“Coinbase bize hizmetlerini son düzenleyici incelemeler ışığında değerlendirdiklerini ve bu nedenle artık bireysel müşterileri için Algo ödüllerini desteklemeyeceklerini bildirdiler. Yönetişime doğrudan bireysel yönetici olarak katılmak isteyen müşterilere destek sağlayacak ve tüm kullanıcılara ALGO alım/satım ve Kurumsal Yatırımcılarına Yönetişim Ödülleri sunmaya devam edeceklerdir. Ayrıca, bu konuda bazı sorular oldu Algo tokenlerinizi alıp onları yönetişime kilitlemeyecekler ve yönetişim ödüllerini kendilerine saklamayacaklar.”

Coinbase Doğruladı

Günün ilk dakikalarına Coinbase Wells Bildirimi aldığını doğruladı. Bu bildirim, SEC ilgili kuruma dava açmadan önce gönderiliyor. Hali hazırda SEC agresif biçimde kripto şirketlerine dava açtığı için son adım şaşırtıcı olmadı. Coinbase CEO’su Brian şunları yazdı;

“Bugün Coinbase, SEC’den stake etme ve varlık listelemelerine odaklanan bir Wells bildirimi aldı. Bir Wells bildirimi genellikle bir yaptırım eyleminden önce gelir. İki yıl önce SEC işimizi ayrıntılı olarak inceledi ve Coinbase’in halka açılmasını onayladı. S1’imiz varlık listeleme sürecimizi açıkça açıkladı ve stake etmeye 57 referans içeriyordu. Coinbase titiz bir varlık inceleme süreci yürütmektedir ve platformda listelenmek için başvuran varlıkların %90’ından fazlasını reddetmiştir. Tüm bunların finansal sistemimizi reforme etme yolculuğunun bir parçası olduğunu anlamakla birlikte, yasalar konusunda haklıyız, gerçeklere güveniyoruz ve Coinbase’in (ve dolayısıyla daha geniş kripto topluluğunun) mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlarda müşterilerimizi ve sektörü savunmaktan gurur duyuyoruz. İleriye dönük olarak yasal süreç, tarafsız bir organ önünde açık ve kamuya açık bir forum sağlayacak ve burada SEC’in adil, makul olmadığını ve hatta dijital varlıklarla ilgili angajmanı söz konusu olduğunda bir amaç ciddiyeti göstermediğini herkesin görmesini sağlayabileceğiz. Bu arada, Coinbase en iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam edecektir: finansal sistemi güncelleme ve dünyada daha fazla ekonomik özgürlük yaratma amacımızı ilerletmek için en güvenilir ürün ve hizmetleri oluşturmak. Kripto endüstrisini düzenlemek için net kurallar koymaya odaklanan dünyanın dört bir yanındaki tüm hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.”

Coinbase Hukuk Birimi Başkanı Grewal ise şunları yazdı;

“Coinbase, SEC’den bir Wells bildirimi aldı. Yıllarca makul kripto kuralları talep ettikten sonra, SEC’in yapıcı diyalog yerine mahkemeleri düşünmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak mahkeme gerekiyorsa, öyle olsun. Hukukun üstünlüğünü savunacağız. Geçtiğimiz 9 ay boyunca CB, SEC ile 30’dan fazla kez bir araya geldi ve tescil için bir yol oluşturmak üzere işimizin ayrıntılarını paylaştı. Bu süre zarfında SEC, nelerin değiştirileceği veya nasıl kaydolunacağı konusunda temelde 0 geri bildirim verdi. Bunun yerine, bugün bir Wells bildirimi aldık.”

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