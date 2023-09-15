Piyasadaki hacmin önemli bölümü Binance borsasından geliyor ve bu da onu en büyük kripto borsası haline getiriyor. Oldukça hızlı büyüyen ve dünyanın dört bir yanında devasa kullanıcı tabanına ulaşan Binance yıllardır düzenleyicilerle sorunlarını çözmeye çalışıyor.

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Binance CEO’su Açıklamalar

Binance ve devletlerle yaşadığı sorunlar yeni değil. 2021 boğa piyasasında bile kripto devi çeşitli ülkelerdeki hizmetlerini duraklatmak zorunda kaldı. Önce pazara gir sonra uyum sağla stratejisinin şirkete getirisi çok oldu. Ama bu düzenleyici baskılar da o günlerdeki kazançların bir nevi faturasına dönüştü. Borsa şimdi ABD’de hem SEC hem de CFTC’ye karşı mahkemede mücadele veriyor.

Tüm bunlar olurken birkaç gün içinde üst düzey Binance yetkililerinin istifası FUD’ın artmasına neden oldu. Bardağı taşıran damla Binance ABD CEO’sunun istifasıydı ve CZ birkaç dakika önce bu konuyla ilgili şunları söyledi;