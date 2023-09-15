Piyasadaki hacmin önemli bölümü Binance borsasından geliyor ve bu da onu en büyük kripto borsası haline getiriyor. Oldukça hızlı büyüyen ve dünyanın dört bir yanında devasa kullanıcı tabanına ulaşan Binance yıllardır düzenleyicilerle sorunlarını çözmeye çalışıyor.
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Binance ve devletlerle yaşadığı sorunlar yeni değil. 2021 boğa piyasasında bile kripto devi çeşitli ülkelerdeki hizmetlerini duraklatmak zorunda kaldı. Önce pazara gir sonra uyum sağla stratejisinin şirkete getirisi çok oldu. Ama bu düzenleyici baskılar da o günlerdeki kazançların bir nevi faturasına dönüştü. Borsa şimdi ABD’de hem SEC hem de CFTC’ye karşı mahkemede mücadele veriyor.
Tüm bunlar olurken birkaç gün içinde üst düzey Binance yetkililerinin istifası FUD’ın artmasına neden oldu. Bardağı taşıran damla Binance ABD CEO’sunun istifasıydı ve CZ birkaç dakika önce bu konuyla ilgili şunları söyledi;
“Şirkette son zamanlarda yaşanan yönetim değişiklikleriyle ilgili bazı spekülasyonlar var. Brian Shroder, iki yıl önce şirkete katıldığında yapmayı hedeflediği şeyleri başardıktan sonra hak ettiği molayı veriyor. Onun liderliğinde Binance US sermaye artırdı, ürün ve hizmet tekliflerini geliştirdi, iç süreçlerini sağlamlaştırdı ve önemli bir pazar payı kazandı. Bunların hepsi müşterilerin yararına daha dayanıklı bir şirket inşa edilmesine yardımcı oldu. Katkıları için kendisine minnettarız. Kripto piyasası, hızla gelişen ve giderek daha düşmanca bir düzenleyici ortamla iki yıl öncesinden farklı bir yerde. Norman Reed (eski SEC, New York Fed, Ripple ve DTCC yöneticisi) şirkete liderlik edecek doğru kişidir. FUD’a aldırmayın. İnşa etmeye devam edin.”