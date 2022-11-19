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Geçen yılın başlarında Alameda, uzun vadeli geliştirme finansmanını güvence altına almak için Ren’i önceki Ren ekibinin liderliği ile bir ortaklık kurarak satın almıştı. Alameda o zamandan beri geliştirme ekibini üç ayda bir finanse ediyordu.

Geçtiğimiz hafta Alameda’nın bağlı olduğu FTX Group 11. Bölüm işlemlerini başlattı. Bu nedenle Ren geliştirme ekibi yalnızca 4. çeyreğin sonuna kadar finansmana sahip olduğunu açıkladı.

Ren Neyi Hedefliyordu?

Ren ekibi bir açıklama yaparak gelecekte izleyecekleri yolu paylaştılar. Açıklama ise şu şekilde:

Ren ekibinin hedefi her zaman Ren ağının açık kaynaklı ve topluluk tarafından işletilen bir versiyonunu başlatmak olmuştu ve bu hedefe yönelik çalışmalar Ren 2.0 olarak adlandırdığımız sürümle sonuçlanmıştı. Bu, Ren ile entegre edilmiş tüm blok zincirleri için yerel çoklu zincir desteği ile Ren üzerinde EVM tabanlı uygulamaların konuşlandırılmasını sağlayan ve Ren 1.0’ın sunduğu tüm köprüleme özelliklerini de destekleyen yeni MPC uygulamamız FROST ile Geth’e dayanan yeni bir mimari. MPC protokolü olarak FROST’a geçiş, binlerce düğüme ölçeklenebildiği için gerçekten merkezi olmayan bir MPC ağına zemin hazırlıyor ve bu da konuşlandırıldığı takdirde onu Web3 dünyasında yaşayan en merkezi olmayan çapraz zincir platformu haline getirecek.

Ren 2.0 test ağı, yeteneklerini sergilemek üzere konuşlandırılmak üzere. Ancak yeni mimariyi test etmek, güçlendirmek ve denetlemek, yeni düğüm istemci arayüzlerini ve genel geliştirici araçlarını bitirmek için ek çalışmalar bulunuyor ve bunlar 4. çeyreğin sonuna kadar tam olarak hazır olmayacak. Bu nedenle, kendi bağımsız teşvik yapısına sahip, tamamen açık kaynaklı ve topluluk tarafından işletilen bir çapraz zincir ağına sahip olduğumuz Ren 2.0 aşamasına ulaşmak için Ren geliştirme ekibinin ek finansman sağlaması gerekecek.

Finansman Konusunda Şirket Açıklaması

Ren 2.0 aşamasına tam topluluk kontrolü ile geçmek için Ren geliştirme ekibinin ek finansman sağlaması gerekecektir. Bu, şu anda Ren topluluğuna da en çok fayda sağlayacak şekilde araştırılmaktadır. Yatırımcılarla görüşmeler ilerledikçe, topluluk için en umut verici olan fırsatları paylaşacağız. Hangi fırsatın en umut verici olduğu konusunda toplulukla devam eden tartışmalar sonucunda, hazır olduğunda, topluluğa resmi bir yönetişim önerisi sunulacaktır. Eğer onaylanırsa, durum tamamen çözülmüş olacak ve bizi ileriye taşıyacaktır. Reddedilirse, nihai kararlar verilene kadar topluluğun başka bir tartışma ve teklif turuna öncülük etmesi gerekecektir.

Ren 1.0 Kullanımdan Kaldırılacak Mı?

Ağustos ayında Ren 2.0 duyurulurken, Ren ekosisteminin güvenliğini, bütünlüğünü ve aksamadan devam etmesini sağlamak için Ren 1.0’dan Ren 2.0’a güvenli, yavaş ve metodik bir şekilde nasıl geçileceği ana hatlarıyla belirtilmişti. Ancak Ren 1.0’ın şu anda iflas sürecinde olan Alameda liderliğinde yürütüldüğü göz önüne alındığında, Ren geliştirme ekibi, Ren ekosisteminin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için Ren 1.0 ağını kapatmanın ve Ren 2.0’ı planlanandan daha erken başlatmanın en iyisi olduğuna inanıyor. Ren 1.0 ağı tamamen güvenli ve çalışır durumda kalmış ve kalmaya devam ederken, Ren 1.0’ı kapatarak bu olayı Alameda’nın projeye katılımının sonu olarak işaretlemek, Ren ekosisteminin itibarını, bütünlüğünü ve dolayısıyla uzun vadeli beklentilerini güvence altına almakta.

Şirket Yol Haritasını Belirledi

Şirketin yol haritası şu şekilde sıralandı:

– Ren 1.0 aracılığıyla kripto para yaratımını devre dışı bırakırken, yakma işlemlerini etkin tutacak (köprülü varlıklar her zaman 1:1 desteklenecek)

– 30 gün sonra Ren 1.0’ı kapatılacak

Yukarıdakilere paralel olarak:

– Ren 2.0’ı testnet üzerinde dağıtılacak

– Ren 2.0 test ağını toplulukla birlikte test edilecek ve güçlendirilecek

– Ren 2.0 ana ağa dağıtılacak

Ayrıca Alameda’ya ait olan renproject.io alan adından da geçiş yapılacak. Mevcut tüm siteler IPFS üzerinde barındırılacak ve kontrol ileride RenDAO’ya devredilecek.

Proje İçin Destek Yolları Paylaşıldı