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ABD kripto paralar konusunda bugünlerde çok daha titiz ve önemli adımlar atmaya başladılar. Peki son hamle neydi? Dünyanın hacim bakımından en büyük borsalarıyla iletişime geçen Ekonomik ve Tüketici Politikaları Alt Komitesi onlardan bazı bilgiler istedi. Peki bu mektuplarda talep edilen neydi? ABD ilerleyen günlerde neler yapmayı planlıyor?

Kripto Para Borsalarına Mektup

Meclis Gözetim ve Reform Komitesi, kripto sektörüne ilk adımını atarken, Amerikalıları dolandırıcılardan korumak için federal kurumlar ve kripto borsaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bugün gönderilen bir dizi mektupta komite, Hazine Bakanlığı, Federal Ticaret Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere dört kurumun yanı sıra beş dijital varlık borsasına tüketicileri dolandırıcılıklara karşı korumak için neler yaptıklarını sordu. Bu 5 borsa Coinbase, FTX, Binance US, Kraken ve KuCoin’dir.

FTC’nin araştırmasına göre, 2021’in başından bu yana kripto para yatırımcıları 1 milyar doları dolandırıcılara kaptırdı. Ekonomik ve Tüketici Politikaları Alt Komitesi Başkanı Raja Krishnamoorthi, şunları söyledi;

“Aşırı yükselen fiyatlar ve bir gecede elde edilen zenginlikler hem profesyonel hem de amatör yatırımcıları kripto para birimlerine çektikçe, dolandırıcılar bundan para kazandı. Birçok durumda şüpheli işlemleri işaretlemek için merkezi bir otoritenin olmaması, işlemlerin geri döndürülememesi ve birçok tüketicinin ve yatırımcının temel teknoloji hakkında sahip olduğu sınırlı bilgi, birikim kripto paraları dolandırıcılar için biçilmez kaftan yapıyor.”

12 Eylül’e Kadar Süre

Tüm taraflar aldıkları mektuplara 12 Eylül tarihine kadar cevap verecek. Federal kurumlar ve popüler kripto para borsalarının kripto paraları kullanan dolandırıcılara karşı ne gibi önlemler aldığı ve önerileri bu cevap mektuplarında olacak. Özellikle kripto para borsalarının 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne değin kripto dolandırıcılığı ve dolandırıcılık ile mücadele çabalarını gösteren ve aynı zamanda potansiyel olarak dolandırıcılık amaçlı kripto varlıkları tanımlama, araştırma ve kaldırma veya tespit girişimlerini gösteren belgeler üretmesini istiyor.

Bu mektubun elbette sonuçları da olacaktır. Örneğin gönderilen mektupta, altcoin listelemelerinde gerekli hassasiyeti göstermeyen platformlardan bahsediliyor. ABD’li kurumlar kripto paraların çok daha fazla içine giriyor ve bunun sonucunda çok can yanacağa benziyor.

Blockchain analitik firması Chainalysis, geçen yıl kripto dolandırıcılık gelirinin %37’sinin, rugpullardan geldiğini açıkladı. İlgili kripto para bir veya birkaç borsada listelenir ve altcoinin geliştiricisi kendisine ait tüm varlıkları satarak fiyatı sıfıra gönderir. Sonuç olarak tüm yatırımcılar ellerindeki değersiz tokenlerle ortada kalır.

Krishnamoorthi ayrıca, ajansların genellikle farklı amaçlarla hareket ettiğini ve özel sektör oyuncularına tutarsız rehberlik ettiğini belirtti. Meclis Gözetim ve Reform Komitesi, kurumlar arasındaki belirsizlik ve çekişmenin yatırımcı korumasını engellediğini de yazdı. SEC ve CFTC arasındaki mücadele buna bir örnek olarak verilebilir. İş bölümündeki belirsizlikler ve farklı türden rehberlikle kripto para yatırımcılarının mağduriyetinin devamına sebep oluyor.