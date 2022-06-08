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Shiba Coin İçin Yolun Sonunda Işık Var Mı?

Shiba, meme tokenin talebinin düşmesi nedeniyle bir haftada 20.000'den fazla benzersiz adrese sahip holderını kaybettiği görüldü.
20:35
8 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), kripto paranın bir haftadan kısa bir süre içinde sahiplerinin önemli bir payını kaybetmesiyle birlikte, genel kripto piyasası oynaklığının etkisinde kalmaya devam ediyor.

Benzersiz Adres Düşüşü

CoinMarketCap verilerine göre, 2 Haziran itibariyle, Shiba’yı tutan toplam benzersiz adres sayısı 1.198.22 iken, 8 Haziran’da rakam 1.176.715’e düştü ve bir haftadan kısa sürede 21.507 kişiyi kaybetti. Bir noktada, sahipler 3 Haziran ile 4 Haziran arasında sadece bir günde 23.576 düştü.

Özellikle, düşüşten önce, SHIB sahipleri artan ağ etkinliği ile bağlantılı olarak istikrarlı bir şekilde yükseliyordu. Kazançlar, 2022’nin daha iyi bir kısmı için tokenin aşağı yönlü eğilimine rağmen ortaya çıktı.

Shiba İlgisi Düşüyor!

Sahiplerdeki düşüş, Shiba’nın çalkantılı bir süreç sonrası işlemlerde tutarlı bir düşüş kaydetmesi ile birlikte geldi. Ocak 2022 ile Mayıs 2022 arasında ağdaki işlem %26’nın üzerinde düştü.

Sahiplerdeki ani düşüş, merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının yeni bir rekor sayıda sahibini onaylamasının hemen ardından geldi. Sahiplerdeki ani kayıp, potansiyel olarak sınırlı kullanım nedeniyle, meme tokenlerin etrafındaki ilginin bir kez daha kaybolabileceğini göstermiş olabilir.

Beklentilerini iyileştirmek amacıyla ağ, 2 Haziran itibariyle 24 saat içinde %190 artış gösteren önemli bir yakım oranı kaydetti.

2021’deki masalsı yükselişten sonra, piyasanın bir bölümü SHIB için yükseliş eğilimini dile getirdi ve token, bir ödeme seçeneği olarak kullanılmak gibi önemli alanlarda kendini gösterdi. Aslında, yapılan açıklamalara göre, bir CoinMarketCap kripto topluluğu, Shiba’nın 30 Haziran 2022’de ortalama 0,00002654 $ fiyatla işlem yapacağını öngördü.

Basın saatine göre, Shiba, son 24 saatte %0,6 değerinde hafif bir artışın ardından 0,0000106 dolardan işlem görüyordu. Token, genel kripto para piyasası oynaklığına paralel olarak, son yedi gün içinde neredeyse %10 kaybetti.

En iyi kripto para birimleri arasındaki sırasını korumasına rağmen, SHIB’nin piyasa değeri de son yedi günde en az %10 düşerek bir darbe aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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