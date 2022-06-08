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SEC ve CFTC’den Kripto Para Açılaması! Amerika Harekete Geçiyor!

Kripto paralarla alakalı düzenlemeler, başlaması muhtemel soruşturmalar ve daha fazlası! ABD artık harekete geçiyor.
22:46
8 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerika kripto para regülasyonları konusunda çalışmalarını devam ettirirken SEC ve CFTC boş durmuyor. SEC Başkanı bugün kripto paraları da konu alan bazı açıklamalarda bulundu. Bu yıl kripto para yatırımcıları için gerçekten zorlu geçebilir ve yaşadığımız kışın daha çetin günlerini bekliyor olabiliriz. İşte detaylar. SEC ülkedeki menkul kıymetleri düzenlerken, CFTC ise emtiaları düzenliyor.

SEC ve Kripto Paralar

Gensler bugün yaptığı açıklamada kripto paraların yatırımcıları koruyan yasalara ihtiyaç duyduğunu bugünle birlikte onlarca kez tekrar etti. Tüm ABD’li bürokratlar aynı şeyden şikayet ediyor ancak düzenleyici belirsizliği ortadan kaldıran ve yatırımcıları korumayı vaat eden düzenlemelerden henüz ses yok. Geçtiğimiz ay Terra (LUNA) ve UST faciasından sonra Hazine Bakanı Yellen dahil çok sayıda isim stablecoinleri düzenleyen ve bankalarla benzer denetimlere tabi tutan düzenlemelerin acilliğine dikkat çekti.

Özellikle Gensler, kripto para ve blockchain kavramlarına uzak bir isim değil. YouTube üzerinden ulaşabileceğiniz MIT derslerinde öğrencilerine yüzlerce saat boyunca Bitcoin’i ve Blockchain’i anlatıyor. Bu alanda ders verebilecek derecede bilgi sahibi olan Gensler, piyasadaki risklerin boyutunu da net biçimde görüyor.

Kripto Para Soruşturmaları

SEC Başkanı Gensler yakın zamanda yaptığı açıklamada CFTC ve SEC arasındaki yetki alanı belirsizliğinin çözümünde önemli bir aşamaya gelindiğini söylemişti. SEC, kripto para şirketleri tarafından dolaşıma sokulan token/coinlerle ilgilenirken, CFTC diğerlerini soruşturacak. Gensler’e göre Bitcoin ve Ethereum gibi az sayıda kripto para kendi yetki alanlarına girmiyor ve menkul kıymet şartlarını sağlamıyor. Ancak XRP ve BNB gibi şirketler tarafından dolaşıma sokulan, ICO yoluyla gelir elde edilen varlıklar ciddi soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir.

Son Reuters raporu hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ı kara para aklamaya aracılıkla suçlarken, Bloomberg hali hazırda SEC’in borsaya BNB satışı sebebiyle soruşturma başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Kripto paralarla alakalı en son yasa teklifi ABD’li senatörler Cynthia Lummis ve Kirsten Gillibrand tarafından kısa süre önce yapıldı. CFTC Başkanı Rostin Behnam, bu hafta yayınlanan yasa tasarısını ana hatlarıyla desteklediklerini söyledi.

Behnam, bu hafta tanıtılan endüstri gözetimi için potansiyel bir temel olan mevzuatın “CFTC’ye kurallar yazma ve bu paydaşları düzenleme yetkisi vereceğini” söyledi. Washington etkinliğinde de konuşan Lummis (R-Wyo.) ve Gillibrand (D-N.Y.), kripto para birimi endüstrisi tarafından CFTC’den daha düşmanca olarak algılanan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na dikkat çekti. Gillibrand, menkul kıymetler olarak tanımlanabilecek çok sayıda küçük tokene atıfta bulunarak, “SEC’in muazzam bir sorumluluğu var” dedi.

Lummis, bu hafta SEC Başkanı Gary Gensler ile bir araya geldi ve kendisinin henüz tasarıyı okumadığını, ancak geri bildiriminin istendiğini söyledi. Wyoming senatörü, bu mevzuatın bir “çalışma taslağı” olduğunu ve revizyona açık olduğunu da söyledi.

Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz tasarıyı “oldukça olumlu” olarak nitelendirdi.

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