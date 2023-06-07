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ABD Menkul Kıymetler düzenleyicisi SEC süreci tam bir kör kavgasına çevirdi. İstediği şeyi bulmak imkansız. Eğer bir şeyi yapmak istemiyorsanız bunun için binlerce bahane bulabilirsiniz. Havanın durumu, içinde bulunduğunuz mevsim, dışarıdan gelen çocuk sesleri ve daha birçok şey sizin bahaneniz olabilir. Halbuki yapacağınız işlerler bunların hiçbir bağlantısı yoktur. SEC tam olarak bunu yapıyor.

SEC Kripto Paralara Bela Oldu

Aylardır Binance borsasının CEO’sunu çirkin biçimde Çin kökenli olduğu imasıyla manşetlere taşıdılar. Şimdi de Binance borsasına dava açıldı ve çok ağır suçlamalar var. Peki ya Coinbase gibi safkan Amerikan şirketlerine neden dava açılıyor? Bunu SEC’e sorduğunuzda size “kurumumuza kaydolmadılar” cevabını veriyorlar.

Fakat bir sorun var, SEC’e kaydolmak imkansız. Şirketler kayıt için aylarca uğraşıp SEC yetkililerinin taleplerine cevap veriyorlar. Sonunda aldıkları cevap kocaman bir hayır oluyor. Peki neyi düzeltip tekrar başvuralım dediğinizde size cevap vermiyorlar.

Şirket açılışı için başvuru yaptığınızı düşünün, sizden istenen tüm evrakları teslim ettiniz ve ret cevabı aldınız. Memurlara neyi eksik yaptığınız sorarsınız, onlar da size cevap verir. Ancak SEC için süreç böyle işlemiyor. Siz aylarca müzakere, evrak teslimleri vesair yapıyorsunuz. Aradan aylar geçtikten sonra size başvurunuzun onaylanmadığı söyleniyor. Eksik olan şey veya çözmeniz gereken hususlarla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Onları sizin bulmanız gerek. Peki ama nasıl? Bu ABD’li kripto şirketleri için kesinlikle çıldırtan bir soruya dönüştü.

SEC resmen “sizi oyalıyoruz ve kripto şirketlerinin gırtlağını sıkacağız” diyor. Coinbase ve diğer ABD’li kripto şirketlerinin durumu adeta sahibi belli ihalelere giren masum şirketlere benziyor. Evraklarının tam olması, teklifleri kimsenin umurunda değil, onlar ihale başlamadan zaten bunu kaybetmişlerdi.

Robinhood İsyan Ediyor

SEC Başkanı Gary Gensler’in, kurumun onayı ve gözetimi olmadan faaliyet gösteren firmalara yönelik bir kripto daveti var ve bunu o kadar sık tekrarlıyor ki bu bir otomatik anonsa döndü. Sadece gelip kayıt yaptırmaları gerekiyor ve hep söylediği şey bu. Robinhood Markets’in baş uyum avukatı milletvekillerine, popüler trade firmasının dijital varlıklar için özel amaçlı bir komisyoncu olarak kaydolmaya çalıştığını söyledi. Kariyerini menkul kıymetler ve şirketler hukuku alanında geçirmiş eski bir SEC komiseri olan Dan Gallagher, personelin yardım etmek istiyor gibi göründüğünü söylese de aslında hiçbir çözüm sunmadığını söyledi.

“2021’de SEC Başkanı Gensler ‘Gelin ve kaydolun’ dediğinde, biz de kayıt olduk. Özel amaçlı bir broker dealer’ı kaydettirmek için SEC personeliyle 16 aylık bir süreç geçirdik. Sonra Mart ayında bize özetle bu sürecin bittiği ve bu çabanın hiçbir meyvesini göremeyeceğimiz söylendi.”

Dava ve son gelişmelerle ilgili detaylara aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.