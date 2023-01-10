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Ether fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.329 dolarda bulunuyordu. Kripto paraların kümülatif değeri ise 850 milyarın üzerinde. Bitcoin bugün ABD piyasaları pozitif seyrettiği için yazı hazırlandığı sırada yeniden 17.300 doları test ediyordu. Bu ikinci test oldu ancak kritik seviyenin üzerinde günlük kapanış gelmedi. BTC’nin 17.600 dolara doğru yaklaşıyor olması yatırımcıların beklentilerini de artırıyor.

2023 Kripto Para Tahminleri

Mart 2023’te kullanıma sunulacak olan Ethereum Shanghai yükseltmesi bazı altcoinlerin ciddi ralliler yapmasını sağladı. Son birkaç gün içinde, staking protokolü Lido‘nun arkasındaki token olan LIDO DAO %60’lık bir artış gösterdi. Yükseltme, yatırımcıların ETH varlıklarını stake etmelerine olanak tanıyacak ve bu da tokena olan ilginin artmasına neden olacak. Yine benzer biçimde Ethereum stake havuzu olan Rocket Pool (RPL) bir miktar toparlanma gördü.

Şangay yükseltmesi, Beacon Chain üzerinde ETH para çekme işlemlerini mümkün kılacak. Bu bağlamda, yükseltmeye giden yolun Ethereum (ETH) için daha fazla talep getireceği umudu var. Bu durum, birleşme döneminden bu yana planlanıyordu. Mart ayı yaklaştıkça LDO ve RPL gibi altcoinlerin pozitif performans gösterdiğini görebiliriz.

Ethereum Fiyat Tahmini

Ether için borsa girişleri önemli ölçüde azaldı ve geçtiğimiz aydan bu yana devam eden balina alımları 1.400 dolar testinin mümkün olabileceğini gösteriyor. 2023 veya 2024 yılında yaşanacak boğa sezonunda Ether’in Merge sonrası düşmeye devam eden dolaşım arzı büyük ilgi görecek. İşlem ücretlerinin yakılması ve ödüllerin azalması ağın artık deflasyonist bir yapıya kavuşabileceğini gösteriyor. Son kripto çöküşü ETH fiyatını fazlasıyla yıpratsa da en büyük akıllı sözleşme platformunun daha fazla alıcı çekebilmek için iyi bir hikayesi var.

Yukarıdaki grafikte ETH arzını görüyorsunuz. Merge sonrası arz artık yatay seyrediyor ve çoğu gün arzda düşüşler görüldü. Boğa sezonunda Ethereum ağ aktivitesi arttıkça yakım miktarı da artacağı için sirkülasyon arzının çok daha sert biçimde düşmesi bekleniyor.

Perşembe günü ABD’nin Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve eğer veri beklenti dahilinde gelirse kripto paraların kabaca %20’nin üzerinde artış yaşadığını görebiliriz.