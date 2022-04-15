Vladimir Tenev geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı paylaşımlarla birlikte Dogecoin'in nasıl "internetin gelecekteki para birimi" haline gelebileceğini açıkladı.

Robinhood CEO‘su Vladimir Tenev Perşembe öğleden sonra Dogecoin‘in nasıl “internetin gelecekteki para birimi” haline gelebileceğini açıklamak için Twitter’da bir takım paylaşımlarda bulundu.

Robinhood CEO’su: Dogecoin İnternet’in Para Birimi Olabilir

Amerika merkezli finansal hizmetler şirketi Robinhood’un CEO’su Vladimir Tenev, yaklaşık 200.000 takipçisine 12 gönderiden oluşan bir başlıkta, memecoin’i internetteki günlük ödemeler ve işlemler için kullanılabilir bir varlığa dönüştürmek için hangi adımların atılması gerektiğini özetledi.

Viladimir Teney, açıklamalarına şu ifadelerle başladı;

Dogecoin (DOGE) gerçekten internetin ve insanların gelecekteki para birimi olabilir mi? Robinhood’a DOGE gönderme/alma özelliğini eklediğimizde, bunun ne anlama geleceğini düşünüyordum.

Tenev, Dogecoin’in işlem ücretlerinin işlem başına yaklaşık 0,003 dolar olmasının altcoin‘i uygulanabilir bir e-nakit öncüsü olarak yerleştirmek için zaten yeterince düşük olduğuna dikkat çekerek devam etti.

Ünlü CEO ayrıca Dogecoin‘in blok boyutunun ve blok süresinin, kripto para biriminin yaygın olarak benimsenmesi için iyileştirilmesi gereken ana alanlar olduğuna inandığının da altını çizdi ve şöyle söyledi;

İdeal olarak, blok süresi (birbirini takip eden blokların zincire eklenmesi ve bir işlemin doğrulanması arasındaki süre), işlemin bir satış noktasındaki ödeme noktasından daha kısa sürede sonraki bloğa kaydedilebilmesi için yeterince hızlı olmalıdır.

Dogecoin şu anda 1MB blok boyutuna ve 1 dakikalık blok süresine sahip, bu da Dogecoin’in toplam veriminin saniyede yaklaşık 40 işlem (TPS) olduğu anlamına geliyor.

DOGE, Toplam Verimini 1.625 Kat Arttırmalı

Karşılaştırmak gerekirse, VISA ağı yaklaşık 65.000 TPS’lik bir verime sahiptir. Dolayısıyla bu, DOGE’nin VISA ile eşit olmak için toplam verimini yaklaşık 1.625 kat artırması gerektiği anlamına geliyor. Tenev, bunun bir endişe olmadığını ve DOGE’nin blok boyutu sınırını 1MB’den 1GB’a ve sonunda 10GB’a çıkararak çözülebileceğini ekledi.

Tenev, konuyu Dogecoin geliştiricilerine her şeyden önce blok boyutu sınırını artırmaya odaklanmaya çağıran bir mesajla bitirdi ve şu ifadelere yer verdi;

Bu sadece şu: Veritabanlarını seven adam memecoin‘i bir veritabanına dönüştürmek istiyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla popüler memecoin Dogecoin (DOGE), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %3.74’lük bir artışla 0.1462 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.