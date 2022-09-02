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Robinhood Borsası Bu Altcoini Uzaya Gönderebilir Mi?

Kripto para piyasaları kışla mücadele ederken bu popüler altcoin müjdeyi verdi. Uzun vadede iş birliğinin nasıl faydaları olabilir?
12:00
2 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar artık piyasaların kısa vadede boğa sezonu yaşamasını beklemiyor, en azından umutlar azaldı. Fakat birçok altcoin kendi özelinde yaşanan önemli gelişmelerle bu süreçte bile yatırımcısına kazandırabiliyor. Örneğin LDO, Merge özelinde yükseliyor. Cardano’nun ADA’sı Vasil hard fork heyecanıyla diğerlerine nispeten güçlü kalabiliyor. Peki bu altcoin Robinhood desteğiyle uzaya gidebilecek mi?

Polygon (MATIC)

Son 90 gündür en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Güçlü performansının nedenlerinden biri, Polygon’un kendi ekosistemini inşa yolunda attığı adımlardır. Ağ şimdiye kadar sadece bir layer2 çözümünden fazlası olmak için mücadele etti ve bunu başarıyor. MATIC kripto para piyasalarındaki konumunu ve potansiyelini güçlendiren büyük anlaşmalar yapıyor. En son ortaklığı, özellikle bir sonraki büyük boğa koşusu sırasında MATIC’in talebi için bir oyun değiştirici olabilir.

Polygon kısa süre önce en popüler perakende yatırım uygulamalarından biri olan Robinhood ile bir ortaklık duyurdu. Resmi duyuruya göre Robinhood, MATIC para yatırma ve çekme işlemlerini etkinleştirmek için Polygon ağını kullanacak. Polygon resmi blogunda şunları yazdı;

“Bugün, ABD’deki popüler hisse senedi ve kripto yatırım uygulaması Robinhood’un, Polygon Proof-of-of-Stake (PoS) zincirinde MATIC’in para yatırma ve çekme işlemleri için destek başlattığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.”

Polygon (MATIC) Geleceği

Bu iş birliği sayesinde Robinhood yatırım platformunu kullanan milyonlarca yatırım MATIC’e erişebiliyor olacak. Bu, MATIC tokenine bir likidite dalgasının kilidini açabilir ve piyasa bir sonraki yükseliş aşamasına geçtiğinde ona destek verebilir. Geliştirme, Polygon’un ağ büyümesini de artırabilir. İkincisi, şu anda dört haftanın en yüksek seviyelerine kıyasla önemli bir farkla aşağıda.

Son 24 saatte Polygon işlem hacimlerinde önemli bir artış yaşandı. Bu süre zarfında 18 milyondan fazla MATIC transfer edildi. Ağ büyümesi ve işlem hacimleri, Robinhood iş birliğinden besleniyor. Bunun nedeni, Polygon ağının Robinhood’daki tüm MATIC işlemlerini destekleyeceğinden, anlaşmanın organik talep ve fayda yaratacak olmasıdır.

Ayrıca, Robinhood muhtemelen MATIC adresleri için güçlü bir büyümenin yolunu açacaktır. MATIC’in toplam adresleri ağustos ayında istikrarlı bir şekilde büyüdü ve 1,45 milyon adrese ulaştı.

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