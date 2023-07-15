Ripple ve SEC arasındaki davada 13 Temmuz tarihinde önemli bir ön karara imza atıldı ve SEC, büyük kayıp aldı. XRP‘nin menkul kıymet olmadığına hükmeden mahkeme, XRP için inanılmaz bir yükselişin yaşanmasını sağladı. XRP genel olarak kripto para piyasasını hareketlendirdi ve üst üste bir sürü listeleme haberi aldı. Coinbase kripto para borsasının listeleme müjdesi de bunlardan birisi oldu. Ancak bu durum, Coinbase’e çok yaramadı gibi gözüküyor.

COIN Hisseleri Önce Yükseldi Sonra Çakıldı

Coinbase‘in hisseleri, cuma günü inanılmaz bir artış yaşamasından sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Buna rağmen çeşitli finans kurumları, borsanın genel hisse senedi fiyat hedefini üst seviyelere yükseltmeye devam ediyor. COIN, TradingView verilerine göre haftayı 103,50 dolar ile kapadı. COIN, haftayı %3,3 düşüşle kapadı. Yılın başından bu yana hisse senedinde artış görülen Coinbase, Perşembe günü gelen haber ile %20 gibi inanılmaz bir artış yakaladı.

Bitcoin‘in genel yükselişine kıyasla ise Coinbase’in hisselerinin benzer bir yükseliş ve sürdürülebilirlik elde edemediği görülüyor.

Özel yatırım şirketi WeBush, konu hakkında yaptığı bir açıklama ve yayınladığı raporda şirket için hisse senedi fiyat hedefini 110 dolara çıkardığını vurguladı. Bu yaşanan sert düşüş sonrası şirket hedefinin yeniden yükseltilmesi ise büyük bir tezat ve belirsizlik sunuyor. COIN, yılın başından bu yana çok dalgalı ilerledi ancak finans uzmanları yıl sonu için devamlı olumlu hedef vermeye devam ediyor.

COIN İçin XRP, Olumlu mu Oldu?

Needbush isimli özel banka ise fiyat hedefini 70 dolardan 120 dolara çıkardı. Bunun sebebi hem davadan alınan önemli karar hem de XRP‘yi geri listeleme cüreti olabilir. Bu, Coinbase‘in şu an kendinden çok emin olduğuna ve aslında emsal karar ihtimaline güvendiğine işaret ediyor.

Coinbase kripto para borsasının genel durumu aslında kripto para sektörü ile oldukça paralel. Kripto para sektörü ne kadar iyi bir dönem geçirirse Coinbase hisseleri de bu kadar iyi ilerleyecektir. Bu, düşüş durumunda da geçerli olacaktır ve COIN fiyatı olası düşüşte bütün hedeflerin alında kalabilir.