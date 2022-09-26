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Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse portföyünü açıkladı.

Garlinghosue, Bitcoin, ETH ve XRP Tutuyor!

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, portföyünün Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) ve XRP içerdiğini söyledi. Yönetici ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum ile ilgili son açıklamalarına katılmadığını söyledi. Gary Gensler, Ethereum‘un Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçişi sonrası lider altcoin’in menkul kıymet durumuyla ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Messari CEO’su Ryan Selkis ile yaptığı röpörtajda Garlinghouse, SEC’in Ethereum’un kayıt dışı bir menkul kıymet olarak kabul edilebileceği konusundaki son açıklamalarını eleştirdi. Yönetici, düzenleyicinin 2020’nin sonlarında Ripple aleyhine açtığı davada aynı argümanı ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Garlinghouse’a göre, SEC’in Ethereum hakkındaki son açıklaması, SEC’in eski Kurumsal Finansman Direktörü Bill Hinman’ın 2017’de yaptığı konuşmada söyledikleriyle çelişiyor. Ripple CEO’su Kurumsal Finans Direktörü Bill Hinman’ın, herkesin gözü önünde ETH’nin bir menkul kıymet olduğunu ancak merkeziyetsizik çerçevesi nedeniyle menkul kıymet olmayan bir yapıya geçtiğini açıkladığı konuşmayı hatırlattı. Yöneticiye göre, bu açıklama büyük önem teşkil ediyor. XRP de merkeziyetsiz, açık kaynaklı bir kripto para konumunda. Projenin arkasındaki Ripple ise ağın doğrulayıcılarının yalnızca çok küçük bir yüzdesini kontrol ediyor. Garlinghouse, SEC’in hem Ripple’a dava açarak hem de Ethereum’a karşı son söylemiyle kripto piyasasına büyük darbe vurduğuna inanıyor. Yöneticiye göre, SEC’in tavrı kabul edilemez ve yetkisini su istimal ediyor.

Ripple Avukatı, Davadan Umutlu!

XRP’nin Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun özet karar için önergelerini sunmasından sonra toparlanması dikkat çekici. Uzmanlara göre, dava beklenenden daha erken sona erebilir. Dahası, davayı takip eden birkaç kripto para hukukçusu, taraflardan hangisinin davayı kazanabileceğini tahmin etmek için son başvuruları inceledi. Uzun bir Twitter dizisinde avukat Deaton, SEC’in son iddilarını özetledi ve komisyonun XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu kanıtlayamayacağını vurguladı.

Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor.