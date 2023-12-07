Popüler Kripto Projesine Balina Akını! Ethereum Mevduatları Patladı

Kripto para dünyasında önemli bir hamleyle balina adresi 0x236, yaklaşık 10 saat önce popüler kripto para projesi Blast’e yaklaşık 15 milyon 760 bin dolara eşdeğer 7 bin ETH yatırdı. Bu işlem, balina adresi 0x236’yı Blast ekosistemindeki üçüncü en büyük mevduat sahibi olarak konumlandırarak balina hakimiyetinde bir artışa işaret etti.

Balina Hareketi Kripto Alanında Etkileyici Birikim Trendlerini Ortaya Çıkardı

Blast ekosistemi, 647 milyon dolara eşdeğer 298 bin 878 ETH‘lik toplam birikimle etkileyici bir faaliyet artışına tanık oldu. Özellikle, toplamda 179 milyon dolar değerinde 91 bin 750 ETH katkıda bulunan ilk 20 balina, yatırılan toplam tutarın yüzde 30,6’sını oluşturarak önemli bir rol oynadı.

Blast’a son zamanlarda yapılan önemli katkılar da dahil olmak üzere yatırılan tüm ETH‘ler 24 Şubat 2024 tarihine kadar bir kilitleme süresine tabi olacak. Bu stratejik hamle, Blast’ın yaklaşımıyla uyumlu bir adım. Buna göre para yatıranlar arasında bir bağlılığı teşvik etmekte ve ekosistem için uzun vadeli bir vizyon oluşturmakta.

Balinaların Egemen Olduğu Sularda Gezinmek

Balina adresi 0x236’nın üçüncü en büyük mevduat sahibi olarak iddialı girişi, Blast ekosisteminin balina egemen doğasının altını çizdi. Bu önemli mevduat akışı, Blast’ın gelişen bir platform olarak konumunu sağlamlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda hem yatırımcılar hem de gözlemciler için ilgi çekici dinamikler sundu.

ETH‘yi 2024 yılına kadar sabitleme yönündeki stratejik karar, sürekli büyüme ve istikrar beklentilerini artırarak bir beklenti unsuru oluşturdu. Blast ekosistemindeki balina odaklı son gelişmeler, dönüştürücü bir aşamaya işaret etti.

Balina adresi 0x236’nın mevduat sahipleri arasında önemli bir konum elde etmesiyle, platform daha yüksek görünürlük ve etki için hazır hale geldi. Blast kripto sularında gezinmeye devam ederken, ETH’nin stratejik olarak kilitlenmesi uzun vadeli başarıya olan bağlılığın altını çizdi.

Önümüzdeki birkaç ay, balina öncülüğündeki büyümenin Blast’ın manzarasını yeniden şekillendirmedeki etkisinin bir kanıtı olarak ortaya çıkacak. Risk sermayesi şirketi Paradigm, geçtiğimiz günlerde Blast ekibini eleştirerek gündem oluşturmuştu. Paradigm, Blast’ın protokol pazarlama stratejisini eleştirmişti ve Blast ekibinin hem mesajlaşma hem de uygulamada çizgileri aştığını iddia etmişti. Diğer taraftan Blast’ın bir Layer 2 projesi olmadığına dair vurgular da yer almıştı.