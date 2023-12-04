Popüler Kripto Para Borsası Birleşik Krallık’tan Onay Aldı: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kripto para piyasasında devam eden yasal süreçlere yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre küresel kripto para platformu Crypto com, Birleşik Krallık’ın mali düzenleyicisi Financial Conduct Authority’den Elektronik Para Kurumu olarak yetki aldı. EMI lisansı, Crypto com’un Ağustos 2022’de Mali Tutum Otoritesi’ne (FCA) bir kripto varlık işletmesi olarak kaydolmasının ardından gerçekleşti.

Birleşik Krallıktan Yeşil Işık Geldi

Cryptoasset Register, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı uyumluluğuna odaklanarak Birleşik Krallık’ta kripto varlık faaliyetlerinde bulunan firmalara yönelik alınan bir önlem olarak biliniyor. EMI lisansı bu alanda daha geniş bir zeminde yer alıyor ve kripto hizmeti sunan şirketlerin kripto varlık ihraç etmelerine, yönetmelerine ve daha geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunmalarına olanak tanır.

Konu ile alakalı yapılan açıklamaya göre habere konu olan lisans kaydı Crypto com’un İngiltere’de yerelleştirilmiş bir kripto varlık ürünleri paketi sunmasına izin veriyor. EMI lisansı alma konusunda Crypto com, yetkili kurumdan onay alan şirketler arasına Coinbase ve Gemini gibi diğer kripto firmalarının arasına katılıyor.

Yasal Süreçlere Yönelik Önemli Adımlar Atılıyor

DeFi borç verme protokolü Aave’nin Birleşik Krallık’taki ticari kuruluşuna da 2020 yılında EMI lisansı verildi ve kripto borsası rakibi Kraken, Eylül ayında İrlanda’da EMI yetkisi ve İspanya’da Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı kaydı aldı. Crypto com CEO’su Kris Marszalek, gelişme ile ilgili şu sözlere yer verdi:

“İngiltere; işimiz ve daha büyük endüstri için son derece önemli bir pazar olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kripto için sorumlu inovasyon arayışımızda FCA’da küresel bir düzenleyici liderle işbirliği yapmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

2016’da kurulan Crypto com, sektöre karşı artan yasal düzenleme sürecinde son yıllarda küresel uyum kayıtlarını genişletmeye yönelik çalışmaları ile dikkat çekiyor.

EMI yetkisi; Singapur Para Otoritesi’nden kripto varlık hizmetleri için Büyük Ödeme Kurumu lisansları, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenen vadeli işlem kuruluşu statüsü, Fransa’da Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı kaydı ve İspanya’da Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisi alınmasını takip ediyor.