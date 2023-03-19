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Popüler Altcoinden Enteresan Performans! O Büyüdükçe Fiyat Düşüyor!

2 büyük sorunu var eğer bunları başarırsa fiyatı ciddi anlamda değer kazanabilir.
10:30
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar arasında yer alıyor ve birçok açıdan ekosistemi güçlü büyüme sinyalleri gönderiyor. Ancak fiyat için aynı şey söylenemez. Orta vadeli yatırımcılar satış yapmaya başladığından beri fiyatı önemli ölçüde düştü. Hatta Bitcoin 27.000 dolara ulaşsa da o henüz Şubat seviyelerine bile dönemedi.

Cardano (ADA)

Cardano’nun DeFi ekosistemi, ADA’nın fiyatı durgun kalsa bile eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşıyor. Gelişen bir DeFi ortamına, güçlü bir topluluğa ve çok sayıda geliştiriciye rağmen Cardano’nun ADA coini neden benzerlerine kıyasla değer kaybediyor? Akıllı sözleşmeler merkezi olmayan finans (DeFi) gelişimini kolaylaştırır ve kilitlenen toplam değer (TVL) bu programlara bağlı kripto fonlarını ölçer. Sonuç olarak TVL, belirli bir protokole veya merkezi olmayan uygulamaya (dApp) yönelik ilginin ana göstergesidir.

Şubat 2023’ten bu yana Cardano’nun TVL’si yükselişte. Buna katkıda bulunan faktörlerden biri, yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle cezbeden yeni DeFi projelerinin platforma dahil edilmesi olabilir. Ayrıca, Cardano‘nun Ethereum’a kıyasla daha düşük işlem ücretlerine sahip olması. Peki bu kadar ilgiye rağmen fiyat neden yükselmiyor? Uzmanlar en önemli faktörün ağ gelişiminin yavaşlığı olduğunu düşünüyor. Üstelik hali hazırda hype birçok proje çok daha kısa sürelerde önemli adımlar atıp yatırımcıları cezbediyorken Cardano nispeten yavaş kalıyor.

ADA Coin Yükselir Mi?

Cardano, DeFi alanında zorlu bir rakip olma potansiyeline sahip. Bunun gerçekleşmesi için platformun büyümesini engelleyen sorunları ele alması gerekiyor. Yavaş gelişim hızının üstesinden gelmek ve vaatlerini yerine getirmek Cardano’nun yükselişi için katalizör görevi görebilir. DeFi büyümesine rağmen ADA’nın fiyatı durgun seyrederken, bazıları Cardano’nun CEO’su Charles Hoskinson’ın istifa etme zamanının gelip gelmediğini sorguluyor. Eleştirmenler, platformun IOHK yönetimindeki merkezi liderliğinin blockchain teknolojisinin merkeziyetsizlik anlatısıyla çeliştiğini düşünüyor.

Cardano’nun liderliğinin ilginç bir yönü de platformun CEO’su Charles Hoskinson’ın kutuplaştırıcı figürüdür. Hoskinson, ADA Coin yatırımlarından para kazanmak isteyen yatırımcıların hayranı olmadığını açıkça belirtmiştir. Bu yatırımcılara yönelik negatif duruşu da ADA fiyatının yükselmesini istemeyen bir CEO imajı oluşturuyor. Elbette diğer tarafta token değerini artırmak için pazarlamaya devasa bütçeler ayıran projeler varken yatırımcılar onları daha çok tercih ediyor.

Cardano‘yu çevreleyen heyecan, çığır açan yenilikler ve hızlı büyüme beklentilerini körükledi. Ancak, platform bu yüksek beklentileri karşılamakta zorlandı ve bazılarının onu aşırı abartılı olarak etiketlemesine neden oldu. Bu algıya karşı koymak için Cardano‘nun somut ilerleme göstermesi ve teknolojisinin pratik uygulamalarını sergilemesi gerekiyor. Bunun öncesinde Hoskinson’un görevini daha heyecanlı birine devretmesi de gerekecek. Sadece bu ikisi mevcut olumsuz algıyı büyük ölçüde yıkarak fiyatın hızla toparlanmasını sağlayabilir.

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