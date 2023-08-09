3 Ağustos’ta sürpriz şekilde düşen önde gelen altcoin Cardano‘nun (ADA) fiyatı, 0,3 dolardaki birleşik destek ve destek trend çizgisinin altına düştü. Artan belirsizliğin ortasında gelen bu baskının önemli bir düzeltmeyi tetiklemesi bekleniyordu ancak fiyat düşüş momentumundaki zayıflığı yansıtacak şekilde yatay hareket etti. Alıcılar yeni bir toparlanma döngüsü başlatmak için devam eden konsolidasyondan nasıl faydalanabilir, gelin daha yakından bakalım.

Cardano Fiyat Analizi

ADA‘daki satıcılar, yükselen destek trend çizgisinin yakın zamanda kırılmış olmasına rağmen fiyatı aşağı çekmeyi başaramadılar. Altcoin‘in günlük zaman dilimi grafiğindeki fiyat mumunun uzun kuyruklu bir düşük fiyat reddi mumu yakmış olması yatırımcıların net şekilde birikim yaptıklarına işaret ediyor. Son 24 saatte yüzde 2,82 yükselişle 0,29 dolardan işlem gören ADA’nın 0,3 dolar seviyesinde bulunan desteğin üzerine çıkması son düşüşün basitçe bir ayı tuzağı olarak kalmasına neden olacak.

Bir ayı tuzağı tamamen alıcıları aldatmak, panikleterek satış yapmaya zorlamak için finans piyasalarında zaman zaman görülen bir durumdur. ADA’nın fiyatının 0,3 dolar seviyesindeki destek trend çizgisinden yapacağı potansiyel kırılma, toparlanma için güçlü bir sinyal olacak ve bu andan itibaren altcoin’in fiyatnın yüzde 26 artışla 0,38 dolara kadar çıkması beklenebilir.

ADA’daki Alıcılar Fiyatı 0,3 Doların Ötesine Taşıyabilirler mi?

ADA’nın fiyatında beklenen potansiyel ralli, günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde gelişen ikili dip formasyonunun oluşumu için de destekleyici olacak. Bu formasyon alıcıların yüksek birikimini yansıtırken, genellikle güçlü bir yükselişle sonuçlanmaktadır.

Tüm bu teknik görünüm altında altcoin’in fiyatı için öne çıkan hedef seviye 0,46 dolar oluyor ve bu güncel fiyatlarla yüzde 58’in üzerinde potansiyel bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan Cardano’nun fiyat grafiğindeki 20, 50, 100 ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar’ın (EMA’lar) ADA’nın fiyatına doğru yükseliyor oluşu alım satımlar için ek engeller oluşturabilir. Bununla birlikte Yön Hareketli Ortalama‘nın DI+ (mavi) ve DI- (turuncu) eğimi arasındaki potansiyel bir yükseliş geçişi altcoin için alım baskısının arttığına işaret ederek olumlu bir sinyal sunmuş olacak.