X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı ve değer kaybı kaydeden kripto para birimleri!
10:07
9 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde %0,5’lik düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.300 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %0,8’lik bir düşüş kaydedildi. Öte yandan Helium (HNT), FTX Token (FTT), STEPN (GMT), Tezos (XTZ) ve Theta Network (THETA) da son 24 saatlik zaman diliminde, piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Kaydettikleri Değer Artışları ile Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Helium (HNT), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %13,3’lük bir değer artışı kaydederek 11,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükseliş ile HNT, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı. Öte yandan FTX Token (FTT), STEPN (GMT), Tezos (XTZ) ve Theta Network (THETA) de kaydettikleri son yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öte yandan Elrond (EGLD), eCash (XEC), Decred (DCR), The Graph (GRT) ve Gala (GALA) ise kaydettikleri son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %0,5’lik düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 30.300 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
En Büyük 5 Metaverse Coinler’de Son Durum: Metaverse Coinler’in Fiyat Grafikleri
En Büyük 5 Metaverse Coinler’de Son Durum: Metaverse Coinler’in Fiyat Grafikleri
Binance Borsasında Listelenebilecek 13 Altcoin!
Binance Borsasında Listelenebilecek 13 Altcoin!
Son Dakika: Bu Token Hack Olayıyla Yüzde 30 Düştü! Binance Listelemişti!
Son Dakika: Bu Token Hack Olayıyla Yüzde 30 Düştü! Binance Listelemişti!
Meme Coini SafeMoon İçin Uzmanlar Ne diyor?
Meme Coini SafeMoon İçin Uzmanlar Ne diyor?
Shiba Coin İçin Yolun Sonunda Işık Var Mı?
Shiba Coin İçin Yolun Sonunda Işık Var Mı?
AVAX, Ethereum, Solana ve XRP: Altcoin’lerde Fiyat Sıkışıklığı
AVAX, Ethereum, Solana ve XRP: Altcoin’lerde Fiyat Sıkışıklığı
Popüler Altcoin’lerde Son Durumlar: GALA, APE, CEEK ve MANA
Popüler Altcoin’lerde Son Durumlar: GALA, APE, CEEK ve MANA
Analist İddialı: 6 Altcoin 2022’ye Damgasını Vurabilir!
Analist İddialı: 6 Altcoin 2022’ye Damgasını Vurabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Goblintown NFT BAYC’i Tahtından Etti
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
Son Teknik Analizler
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022