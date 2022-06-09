Piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı ve değer kaybı kaydeden kripto para birimleri!

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde %0,5’lik düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.300 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %0,8’lik bir düşüş kaydedildi. Öte yandan Helium (HNT), FTX Token (FTT), STEPN (GMT), Tezos (XTZ) ve Theta Network (THETA) da son 24 saatlik zaman diliminde, piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Kaydettikleri Değer Artışları ile Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Helium (HNT), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %13,3’lük bir değer artışı kaydederek 11,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükseliş ile HNT, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı. Öte yandan FTX Token (FTT), STEPN (GMT), Tezos (XTZ) ve Theta Network (THETA) de kaydettikleri son yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öte yandan Elrond (EGLD), eCash (XEC), Decred (DCR), The Graph (GRT) ve Gala (GALA) ise kaydettikleri son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %0,5’lik düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 30.300 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.