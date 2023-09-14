Blockchain analiz platformu Santiment, iki Ethereum (ETH) rakibinin büyük bir alanda Cardano’yu (ADA) geride bıraktığını açıkladı. Akıllı sözleşme platformu Cardano popülerliğini kayıp edecek mi?

Santiment’ten Çarpıcı Rapor!

Santiment’in yeni blog gönderisine göre Polkadot (DOT) ve popüler altcoin Kusama (KSM) son otuz gün içinde geliştirme platformu olan GitHub’da Cardano’dan daha fazla ilerleme kaydettiğini açıkladı. Santiment açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Polkadot ve Kusama’nın ortak Github deposunun, ADA’nın bu yazın başlarında onları geride bırakmasının ardından Cardano’nun gelişim hızını bir kez daha geride bırakmasıyla, şu anda bu ilk 10 sıralamadaki olağan şüphelilerden birçoğunu oluşturuyor.

Bununla birlikte hem Polkadot hem de Kusama, son 30 gün içinde Github’da 570.1 taahhütte bulunarak diğer tüm kripto para birimlerine liderlik etti. Cardano, son 30 günde 548,77 Github işlemiyle üçüncü sırada yer aldı.

Altcoin Geliştirmeleri Ön Planda!

Ek olarak Santiment geliştirme faaliyetinin, hangi projelerin mevcut ürünlerini geliştirmek ve yenilemek için en fazla çabayı gösterdiğini açıkladı. DOT yazı kaleme alındığında 4,02 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 13. sırada yer alan kripto para birimi son 24 saat içerisinde %0,6 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca piyasa değerine göre 173. sırada yer alan kripto para KSM, 18,07 dolardan işlem görüyor ve geçtiğimiz gün %0,1 oranında artış gösterdi.

Önde gelen analitik firması ayrıca kayda değer geliştirme faaliyeti yaşayan diğer projelerin arasında Blockchain oracle Chainlink (LINK) ve eşler arası merkezi olmayan depolama ağı Filecoin’in (FIL) yer aldığını belirtti. Analitik şirketi açıklamalarında şunları vurguladı:

Daha yakın zamanlara baktığımızda, Chainlink ekibinin gelişim oranlarını oldukça belirgin bir şekilde artırdığı görülüyor. Filecoin’in ekibi de Temmuz ayından bu yana biraz hız kazanmaya başlıyor.

Güncel piyasa değerine göre otuz ikinci sırada bulunan kripto para birimi FIL son 24 saatte %1,2 oranında bir artış gösterdi.