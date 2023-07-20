Piyasa Uzmanından Dev Altcoin İçin 2 Ağustos Uyarısı! Çökecek!

Özet

  • Kripto analisti DonAlt, Litecoin'in 2 Ağustos'taki blok ödülü yarılanmasından sonra çökmesini bekliyor.
  • DonAlt, tüm olumlu öngörülere rağmen LTC'den uzak durmaları konusunda yatırımcıları uyardı.
  • Analist, LTC/BTC paritesinin her blok ödülü yarılanmasından sonra yüzde 80 oranında düşme eğilimi gösterdiğini de ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:33
20 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasının yılık başında yaptığı ralliyi profesyonel şekilde yöneterek büyük kazanç sağlayan kripto para analisti DonAlt, önde gelen eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in yerel varlığı LTC‘nin bir sonraki blok ödülü yarılanmasından sadece birkaç hafta uzakta olmasına rağmen ondan uzak durmaya çalıştığını söyledi. Analist, LTC’de çöküş olmasını beklediğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Analiste Göre Litecoin’de Çöküş Kaçınılmaz

Anonim kripto para analisti DonAlt, geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak, Litecoin madencilerinin çıkardıkları blok başına aldıkları ödülü yüzde 50 oranında düşürecek blok ödülü yarılanmasının ardından derin bir düşüş olmasını beklediğini söyledi.

Litecoin‘in üçüncü blok ödülü yarılanması 2 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek olsa da DonAlt bu önemli etkinliğin beklendiği gibi altcoin‘i yılın en yüksek seviyelerine taşımasını beklemediğini belirterek “İşte fiyat grafiği üzerinde Litecoin’in geçmiş blok ödülü yarılanmaları etkinlikleri. Bu yüzden bunu yarım yıldan uzun bir süre önce dile getirdim ve haftalar önce bıraktım. Blok ödülü yarılanması artık bir boğa katalizörü değil. Bir grup insanın sadece beklentiyle satın aldığı bir süreç ve insanlar etkinliğe iki hafta kalmışken hala bu şeyi almaya devam ediyorlar.” dedi.

Analist dördüncü blok ödülü yarılanması beklentisiyle 2026’da yeniden LTC biriktirmeyi planladığını “Belki üç yıl içinde tekrar LTC satın almayı düşünebilirim.”  ifadesiyle açıkladı.

LTC/BTC paritesine de bakan DonAlt, paritenin blok ödülü yarılanmasında sonra değerinin yüzde 80’inden fazlasını kaybetme gibi dikkat çekici bir geçmişe sahip olduğunu konusunda ayrıca uyardı.

LTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,97 düşüşle 92,90 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de Alım Yapmak İçin 2 Seviye Verdi

Litecoin’in ardından en büyük kripto para Bitcoin‘i (BTC) analiz eden DonAlt, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusu ve Ripple’ın SEC’in açtığı davadaki kısmi zaferi gibi çok sayıda yükseliş haberinin gelmesine rağmen kripto kralının zayıf göründüğüne dikkat çekti.

Analist, “Günlük zaman dilimi desteğindenden düşüş trendinde olmak çok zor ama olumlu haberler bitmek bilmezken ve geleneksel piyasalar iyi giderken desteğe sarıldığımız için yükseliş beklemek benim için imkansız. Kısa vadede alım yapmak için 30 bin 600 doların üzerini ya da 27 bin dolar civarını bekliyorum.” dedi.

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