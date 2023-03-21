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2018’de Bitcoin‘in (BTC) dibe vuracağını öncesinden haber vermesiyle tanınan ünlü bir kripto para analisti Smart Contracter, Ethereum’un (ETH) dikkat çekici bir için hazırlık yaptığını söyledi. Analist, ayrıca Solana (SOL) fiyatında da önemli bir çıkış bekliyor.

Analistin Kırılma Yaptığını Söylediği Ethereum ve Solana Analizi

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, Twitter hesabından en büyük altcoin Ethereum‘un kısa süre içinde bin 900 dolar seviyesini aşabileceğini gösteren bir grafik paylaşarak “ETH’de haftanın en düşük seviyesinin görülme ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum, zira saatlikte en yüksek ve en düşük seviyeleri gördü ve haftalık kapanıştan sonra yukarı yönde bir fitil olmadan geri çekildi, ayrıca yapı bir ABC dalgası gibi görünüyor.” notunu düştü.

Smart Contracter, dalgalar halinde hareket etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısıdır. Elliott Dalga teorisine göre, yükselen bir varlık ABC hareketlerini yaptıktan sonra yükseliş trendini sürdürme eğilimi gösterir.

Smart Contracter ayrıca Ethereum en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana‘nın saatlik grafikte diyagonal direnci geçtiğini ve bu direnç kırılımının ardından Bitcoin (SOL/BTC) karşısında yükselmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

Haftalık SOL/USD grafiğinde güzel bir mum kapanışı oldu ve SOL/BTC’de güzel bir kırılma yaşanıyor.

Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Sırrı

Smart Contracter ayrıca Bitcoin fiyatındaki son yükselişin birkaç farklı anlama gelebileceği yorumunda bulunarak, bunların tamamının en büyük kripto para için yükseliş işareti olduğunu belirterek şunları söyledi: